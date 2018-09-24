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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

MHP'nin af teklifi mecliste

24 Eylül 2018, Pazartesi 12:38
MHP, 162 bin tutuklu ve hükümlünün yararlanacağı af teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Af teklifinde işkence, eziyet, kişisel dokunulmazlığa karşı suçlar, devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor" dedi.

Yıldız, tasarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk.

Türkiye'de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil."

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, MHP, hapishane, af
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