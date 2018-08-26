"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu

26 Ağustos 2018, Pazar 12:00
MHP'nin seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi taslağı tamamlandı.

MHP af talebinden vazgeçmiyor

Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı.

Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi.

MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

"Toplumda bir mutabakat oluşmalı"

Yıldız, yaptığı açıklamada, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bahçeli'nin mayıs ayında genel çerçevesini çizdiği af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış." ifadesini kullandı.

Yıldız, 1991 yılında çıkarılan af ile kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen ve 1999'da çıkarılan affı anımsattı.

Türkiye'de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde."

Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Etiketler: mhp, af
Okunma Sayısı: 3216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • deniz kılıç

    26.8.2018 18:37:28

    af maf istemiyoruz kardeşim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

AKP’de Yassıada rahatsızlığı

Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

İdlib kan gölüne dönmesin

TL’de kayıp sürecek

İlâç piyasası ne durumda?

Raflarda yerli ürünler olsun

Sermaye girişleri sert düştü

'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
Mustafa ORAL

Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
Genel

Bir insani kriz daha kapıda
Raşit YÜCEL

Tokdemir Ağabey
Süleyman KÖSMENE

Cennette yasak meyve var mıdır?
Genel

Şarbon korkutmaya devam ediyor
Genel

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
Faruk ÇAKIR

Kriz böyle aşılır

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.