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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

MHP'nin olağanüstü genel kurulu hakkındaki karar açıklandı

20 Haziran 2017, Salı 10:40
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

MHP üst kurul delegesi ve MYK Üyesi Cemal Enginyurt'un, partinin söz konusu olağanüstü genel kurulunun iptali talebiyle açtığı dava, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlandı.

Duruşmaya davacı Enginyurt'un avukatı, davaya müdahale talebinde bulunan bazı üst kurul delegelerinin avukatları ile MHP Genel Merkezinin avukatı Yücel Bulut katıldı.

Arasında Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şefik Çirkin, Enez Kaplan, Yurdadoğ Mutlu'nun da bulunduğu üst kurul delegelerinin davaya müdahillik taleplerini kabul eden mahkeme, taraflara son sözlerini sordu.

Duruşmada söz alan Enginyurt'un avukatı İbrahim Ethem Yiğit davanın kabul edilerek, olağanüstü genel kurulun iptalini istedi.

Davalılardan MHP Genel Merkezinin avukatı Yücel Bulut ise dosyanın tekemmül ettiğini söyledi ve karar verilmesini istedi.

Bazı müdahillerin avukatı Feridun Bahşi ve Mustafa Veysel Güldoğan, olağanüstü genel kurula ilişkin tedbir kararlarının kaldırılmasını ve davanın reddini talep etti.

Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün ise kongreye katılan delegelerin noter tarafından tespit edildiğini, alınan kararlar açısından delege iradesinin sabit olduğunu savunarak, "Delege iradesinin sakatlanması dışında hiçbir hal kongrenin iptaline gerekçe oluşturamaz. Bu nedenle davanın reddi gerekir." dedi.

Karar 

Hakim Fatih Akarsu, bu beyanları dinledikten sonra kararı açıkladı.

Buna göre, davacı Enginyurt tarafından açılan davanın kabulü ile 19 Haziran 2016'da yapılan MHP Olağanüstü Genel Kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi. Mahkemece verilen 23-24 Haziran 2016 tarihli tedbir kararlarının, karar kesinleşinceye kadar devamına hükmedildi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin bu kararına karşı istinafa başvurulabilecek.

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AA

Etiketler: mhp, kongre
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  • HÜSEYİN İLHAN

    20.06.2017 11:42:21

    Ülkede ADALET vaar.Aaa öylemi ne garip değilmi.MHP genel kurulunu delegeleri ister,mahkeme iptal eder.ADALET ADALET ADALET elma dersem çıık,armut dersem iptal eet.

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