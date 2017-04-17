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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

MHP seçmeni kongreyi sandıkta yaptı

17 Nisan 2017, Pazartesi 17:45
Gazeteci yazar Yıldıray Oğur, referandum sonuçlarını değerlendiği yazısında "MHP seçmeni aylardır Bahçeli’nin yapmamak için direndiği o kongreyi sandıkta yaptı. Osmaniye sonuçları bile kimin kaybettiğini söylüyor" diye yazdı.

Oğur'un Türkiye gazetesinde yer alan bugünkü yazısının bir böyümü şöyle: 

(...) İkinci mesaj medyaya; özellikle de iktidara yakın medyaya; tek seslilikten hoşlanmıyorum. Her gün kısalan konuk listelerini çöpe at, farklı seslerin, eleştirilerin medyanda dillendirilmesine fırsat ver, her eleştiriyi düşmanlık olarak görmeyi bırak. Çünkü gazeteciliği bırakıp siyasi propagandiste dönmen, 24 saat “Evet” propagandası yapman beni etkilemiyor, ikna olmak istiyorum. Ekranlardan herkesi tehdit eden, parmak sallayan, hüküm veren tetikçileri geri çek, adil ol ve gazetecilik yap.

Üçüncü mesaj CHP’ye; toplumu anlamaya çalışman, muhafazakârların diline ve hassasiyetlerine hitap etmeye çalışman, sesini yükseltmemen önemliydi, kayıtlara geçti ama o kadar geç kaldın ki bunun için samimi görünmedin ve epey acemiydin. Hâlâ kıyıcı rövanş kaygısını, kazanımların elden gitmesi endişesini gideremedin. O yüzden muhafazakâr seçmenin paketi ve iktidarın bazı uygulamalarını sindirememiş bir kesimi, son dakika 'Hayır’ın çıkmasından ve senin bunu kötüye kullanmandan, istikrarsızlıktan korktu ve yine de evet dedi. İlk kez muhafazakâr seçmenle bir ilişki kurmayı başardın.

Dördüncü ve çok net bir mesaj MHP’ye; MHP seçmeni aylardır Bahçeli’nin yapmamak için direndiği o kongreyi sandıkta yaptı. Osmaniye sonuçları bile kimin kaybettiğini söylüyor.

Ve tabii en önemli mesajlar iktidara. 15 Temmuz gibi büyük bir travmaya, Avrupa’dan gelen millî duyguları kabartan tepkilere, PKK’nın 'hayır’ına rağmen yüzde 49 önceliği pakete verdi ve hayır dedi. 

Referandumun ilk mesajı bazen herkesin unuttuğu onaylanan 18 madde için. Bu kadar kapsamlı ve teknik bir anayasaya paketini anlatma konusunda iktidar aslında büyük bir başarı gösterdi. Yüzlerce siyasetçi, gazeteci, sivil toplumcu aylardır bütün Türkiye’de seferber oldu ve bu paketi anlattı. Paket anlatılamadı demek haksızlık ve gerçekten kaçmak olur. Paket anlatıldı ama aralarında AK Parti seçmenlerinin de olduğu toplumun yarısını ikna edemedi. Eğer tek adam eleştirilerini boşa düşürecek, Meclis’in denge/denetleme hakkını artıracak, rötuşlar yapılsaydı, böylesine tarihî bir reformun arkasında çok daha büyük bir kitle durabilirdi. (...)

Eğer AK Parti, sandıktan çıkan bu "altın oran"dan gerekli dersleri çıkaramazsa, bu mesajların kodlarını yine yanlış isimler çözüp, gerçeği eğip bükerse 2019’daki ilk başkanlık seçimi dünkü referandumdan daha zor geçebilir.

Haber Merkezi

Etiketler: mhp, referandum
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