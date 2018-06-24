Millet Ajansı'na göre seçim sonuçları tamamen farklı

Anadolu ajansı'nın verileri gelirken, uzmanlar seçimin sadece AA üzerinden takip edilmemesi gerektiğini vurguladı. Millet Ajansı'nın verileri ise tamamen farklı.
Millet Ajansı'nın verilerine göre;
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,51
Muharrem İnce: Yüzde 33,92
Meral Akşener: Yüzde 12,80
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,69
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,86
Doğu Perinçek: Yüzde 0,22
Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi sonuçları (AA)
Adil Seçim'in verilerine göre Cumhurbaşkanılı seçimleri:
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Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor
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