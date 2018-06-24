Millet Ajansı'na göre seçim sonuçları tamamen farklı

Anadolu ajansı'nın verileri gelirken, uzmanlar seçimin sadece AA üzerinden takip edilmemesi gerektiğini vurguladı. Millet Ajansı'nın verileri ise tamamen farklı.

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