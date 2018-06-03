'Millet İttifakı'nın hedefi ADALET

Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ömer Faruk Dağ, “Dört partinin üzerinde anlaştığı konu, ülkenin adaletle yönetilmesidir. Hedef, kaybolan adaleti yeniden inşa etmek ve parlamenter sistemi güçlendirmektir” dedi.

Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ömer Faruk Dağ, Millet İttifakı ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili görüşlerini anlattı.

Mustafa Gönüllü’ye konuşan Dağ, “Demokrat Parti bu ittifaka ilk önce ülke menfaati için girmiştir” dedi. Gönüllü’nün sorularını cevaplayan Dağ şunları söyledi; “Demokrat Parti bu ittifaka ilk önce ülke menfaati için girmiştir. Öncelik ülkedir. Ülkenin bekası için, yarınların karanlığa girmemesi için Demokrat Parti bu İttifak’ta yer almıştır. Bir atasözü vardır. Bir ormanda ceylan, aslan, kaplan, zebra, fil vs. gibi hayvanlar birlikte hareket ediyorlarsa bilin ki o orman yanıyordur. Bizim ki de bu mesele. İttifak’taki partilerin bazı görüşleri birbirine zıt olabilir. Ama biz ülkeyi kurtarmak adına bu ittifakta yerimizi aldık.

-Sizce Millet İttifakı, ülkede özlenen ‘demokrat hareketi’ tekrar başlatabilir mi?

Elbette ki canlandıracaktır. Seçimde Demokrat Parti’den Genel Başkanımız Gültekin Uysal Afyon’da birinci sıra Milletvekili adayı. Onun orada seçilmesini garanti olarak görüyoruz. Demokrat Parti’den bir kişinin bile seçilecek olması bizi umutlandırıyor. Çünkü meclise girdiği zaman bizim demokrat misyonumuzu orada anlatacak, orada partimizi anlatacak, partimizin yok olmadığını mecliste gösterecektir. Çünkü biz biliyoruz ki, bir demokrat yüz milletvekiline bedeldir. Çünkü demokratlar dik durur. Kimsenin karşısında eğilmez. Bunun için, bir kişi bile bize yetiyor. Allah’ın izniyle ülke olarak geleceğimiz parlaktır.

-İttifakta bulunan farklı görüşteki 4 parti, ortak bir amaç için birleşti. Seçim sonrası AKP hükümeti düşerse, yine bu 4 parti, kendi ideolojik unsurlarını yansıtmadan, gerçek demokrasi için ortak hareket edebilirler mi?

Dört partinin de amacı adaleti, hukuku işlettirmektir. Benim fikrim ne olursa olsun, ben karşımdaki insana adaletli davrandığım zaman, o insana, kendi düşüncemi zorla kabul ettiremem zaten. Çünkü amaç ideolojiyi yansıtmak değil. Amaç adaletli olmaktır.

Dört partinin üzerinde anlaştığı konu ülkenin adaletle yönetilmesidir. Kaybolan adaleti yeniden inşa etmek ve parlamenter sistemi güçlendirmektir.

Yeni Asya ile aynı ailedeniz

-Said Nursî ve Yeni Asya, Demokrat Parti kurulduğu günden bu yana hep o misyona destek olmuştur. Siz Said Nursî hakkında neler söylemek istersiniz?

Biz Yeni Asya Camiası’nı bizden birileri olarak görüyoruz. Aynı aileden görüyoruz. Gazetenizi de takip ediyoruz. Urfa’da Bediüzzaman Hazretleri’nin etkinlikleri olduğu zaman mümkün olduğunca katılıyoruz. Biz o misyonu zaten kendimizden ayrı görmüyoruz ki… Said Nursi, zamanın kutbuydu. Onun yeri doldurulamaz. Biz onun kitaplarıyla önümüzü görüyoruz. Ne mutlu o insanı tanımaya müşerref olan insanlara..

HABER: MUSTAFA GÖNÜLLÜ

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