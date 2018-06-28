Millet İttifakı'yla devam

CHP’den 2019 Martı’ndaki yerel seçimler için seçim öncesi kurulan Millet İttifakı ile yola devam kararı çıktı. Olağanüstü kurultay ve parti yönetimine yönelik istifa talepleri “bireysel çıkışlar” olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP’nin yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sabah saatlerinde toplandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partisinden 8 puan fazla oy almasıyla, ortaya çıkan CHP yönetimine istifa ve olağanüstü kurultay taleplerinin MYK’da görüşülmediği öğrenildi. MYK üyesi Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay ve istifa taleplerinin MYK’da gündeme gelmediğini söyledi. Parti yönetiminde, CHP’nin Millet İttifakı ile kurulan ortaklığı devam ettirerek, yerel seçimlere odaklanması gerektiği görüşü ortaya kondu.

Demokrasi cephesi ile yola devam edeceğiz

Konuyla ilgili olarak MYK üyesi Akif Hamzaçebi DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan sonuçların bireysel sonuçlar olmadığını belirterek, “Seçim sonuçları hem Cumhurbaşkanı adayımızın hem de partimizin ortak çalışmasının sonuçlarıdır. Bu sonuçların başarı ve başarısızlığı hepimize aittir” dedi. AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiğini ve koalisyona mahkum olduğunu belirten Hamzaçebi, “Millet ittifakı ile kurduğumuz demokrasi cephesi dağılmadan yola devam edeceğiz ve önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

Türkiye’de birçok önyargı yıkıldı

MYK’da, referandumda kurulan demokrasi cephesinin Millet İttifakı adı altında fiilen devam etmesinin, toplum yararına olduğunu, farklılıkların zenginleştirdiği ve yerel seçimler için büyük sinerji yaratacağı görüşü hakim oldu. Bir MYK üyesi, “Referandumda kurduğumuz demokrasi ortaklığını devam ettirirsek, yerel seçimleri alırız. Bu seçimlerdeki eksiklerimizi gidererek, yeni kitlelere ulaşmanın yollarını bulmalıyız” diye konuştu. MYK üyesi Muharrem Erkek de, referandum süreciyle başlayan hayır birlikteliğinin “çok ciddî bir demokratik mücadeleye dönüştüğünün” altını çizerek, şunları söyledi; “Kılıçdaroğlu, referandum sürecinden bugüne süreci çok doğru yönetiyor. Türkiye’de birçok önyargılar yıkıldı. Hayır hareketi, demokrasi hareketine dönüştü. Bu mücadelenin Meclis’te de, yerel seçimlerde de sürmesi gerekiyor. Biz de CHP olarak bütün enerjimizi yerel seçimlere yöneltmeliyiz. Millet ittifakıyla belli yerlerde, stratejik birliktelikler olabilir.”