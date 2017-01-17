"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Millet vekilini arıyor

17 Ocak 2017, Salı
Anayasa maddelerinin ikinci tur oylamasına geçilmeden önce seçmenler iradelerine sahip çıkarak kendilerini temsil için meclise gönderdikleri vekilleri uyarıyor. Bir çok aydın ve sendika seçmenlerin vekillerine ulaşarak bu tarihî yanlıştan vazgeçmeleri ve meclis iradesini korumaları çağrısında bulundu.

Anayasa maddelerinin ikinci tur oylamasına geçilmeden önce seçmenler iradelerine sahip çıkarak kendilerini temsil için Meclise gönderdikleri vekilleri uyarıyor. 

Seçmenler vekilleri arasın

Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz dünkü Pericope yayınında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, geçmiş yıllarda da benzer kampanyalarla seçmenin vekilleri ve hükümetleri demokratik yollarla uyardığını ve netice aldığını dile getirerek, halka vekillerini kalan bu son iki günde arayıp uyarıda bulunmaları çağrısı yaptı. Güleçyüz, “seçmenlerin en azından kendi mahalindeki vekillere ulaşarak, ‘bizim size vermiş olduğumuz yetkiyi tek kişiye veren biz düzenleme için oy kullanıyorsunuz. Benim buna rızam yok’ tepkisi göstermelerini önerdi. 

İrtibat bilgileri tbmm.gov.tr’de 

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da benzer önerilerde bulunan kamuoyu temsilcileri Anayasa  oylamasına kalan sürenin iyi değerlendirilmesini ve seçmenlerin vekillere telefon, mail, yada birebir ulaşarak bu düzenlemeye razı olmadıklarının bildirmelerini istedi. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar ve sendikalar vekillere tbmm.gov.tr adresindeki irtibat numaralarından ulaşılabileceğini belirtti. 

Sosyal medyada da kampanya başlatıldı

Sosyal medyada başlatılan Anayasaya ‘hayır’ eylemi çığ gibi büyüyor. Profil fotoğraflarını ‘Hayır’ olarak değiştiren bazı sosyal medya kullanıcılarına, kısa sürede binlerce kişi destek vererek profil fotoğraflarını “Hayır” görüntüsü ile değiştirdi. “Hayır” sloganını kullanan sosyal medya kullanıcıları şu yorumlarda bulundu: “Tepkimi gösteriyorum’, ‘Demokratik hakkımı kullanıyorum’,’ Vatandaş olarak tavrımı ortaya koyuyorum.”

Muhalefetten de son çağrı

Anayasa değişikliği paketi görüşmelerinde CHP’nin sert muhalefeti dikkat çekiyor. CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Altay, paketin yasalaşması durumunda TBMM’yi açık tutmanın hiçbir anlamı kalmayacağını öne sürdü. Deutsche Welle Haber’e konuşan CHP’li Altay, ikinci tur oylamalarından önce MHP’li vekillere son uyarıda bulundu. Milletvekillerinin yoğun baskı ve şantaj altında olduğunu iddia eden Altay, “MHP’nin değil ama Sayın Bahçeli’nin sarayın güdümüne girdiği ortadadır. MHP’li arkadaşlarımız sisteme bağlılar ama erken seçimden bahseden Bahçeli her şeyden önce onlara şantaj yapıyor. Benzer şantajı AKP’nin de yaptığı açıktır. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da, anayasa değişikliğinin meclisten geçmemesi halinde seçim olacağını açıkladı. Bu açıklamalar gösteriyor ki bizim haftalardır iddia ettiğimiz gibi AKP ve MHP vekilleri, bir erken seçim baskısı, tehdidi altında anayasa değişikliğine evet diyor ve kanla kurulan, savaş yöneten, tam bağımsızlığımızı elde eden, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran milli iradenin temsil edildiği TBMM’yi işlevsizleştirmekten kaçınmıyor” açıklamalarında bulundu. 

HABER: ÜLKER YILLMAZ CABA - N. NUR ENER

Etiketler: tbmm, yeni anayasa
Okunma Sayısı: 1301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

    Millet vekilini arıyor

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

    İsrail işgalindeki Filistin camileri

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    AB'den ABD'ye 'Kudüs uyarısı'

    Bahçeli: Milletten ümidini kesen CHP ummadık yollara sapmıştır

    İsrail Filistinlileri öldürmeye devam ediyor

    Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 4 şehit

    IŞİD militanları Deyr ez-Zor'da hava üssünü kuşattı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'den randevu istedi

    Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş referandum için tarih verdi

    Trump'tan flaş NATO açıklaması

    Baraj suyu çekilince ortaya çıktı...

    Patentini aldı, seri üretimine başladı: Genç girişimciden dikkat çeken tasarım...

    Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Suriyeliler hakkında önemli açıklama

    Günde sadece 1 dolar için...

    Kötü bir miras bırakacak: Obama'nın 5 büyük başarısızlığı...

    163.3 milyar dolar dış borç ödenecek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı
    Genel

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler
    Akif ARSLAN

    Dini siyasete âlet etmek
    Cevher İLHAN

    Demirel, İncirlik’i ABD’ye kapatmıştı
    Genel

    Millet vekilini arıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gerginlik ve tedirginlik niye?
    Faruk ÇAKIR

    Bindiğiniz dalı kesmeyin
    Ahmet BATTAL

    Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2
    Caner KUTLU

    Doğruluğun inşası
    Ali FERŞADOĞLU

    Keramet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.