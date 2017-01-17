Millet vekilini arıyor

Anayasa maddelerinin ikinci tur oylamasına geçilmeden önce seçmenler iradelerine sahip çıkarak kendilerini temsil için meclise gönderdikleri vekilleri uyarıyor. Bir çok aydın ve sendika seçmenlerin vekillerine ulaşarak bu tarihî yanlıştan vazgeçmeleri ve meclis iradesini korumaları çağrısında bulundu.

Anayasa maddelerinin ikinci tur oylamasına geçilmeden önce seçmenler iradelerine sahip çıkarak kendilerini temsil için Meclise gönderdikleri vekilleri uyarıyor.

Seçmenler vekilleri arasın

Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz dünkü Pericope yayınında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, geçmiş yıllarda da benzer kampanyalarla seçmenin vekilleri ve hükümetleri demokratik yollarla uyardığını ve netice aldığını dile getirerek, halka vekillerini kalan bu son iki günde arayıp uyarıda bulunmaları çağrısı yaptı. Güleçyüz, “seçmenlerin en azından kendi mahalindeki vekillere ulaşarak, ‘bizim size vermiş olduğumuz yetkiyi tek kişiye veren biz düzenleme için oy kullanıyorsunuz. Benim buna rızam yok’ tepkisi göstermelerini önerdi.

İrtibat bilgileri tbmm.gov.tr’de

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da benzer önerilerde bulunan kamuoyu temsilcileri Anayasa oylamasına kalan sürenin iyi değerlendirilmesini ve seçmenlerin vekillere telefon, mail, yada birebir ulaşarak bu düzenlemeye razı olmadıklarının bildirmelerini istedi. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar ve sendikalar vekillere tbmm.gov.tr adresindeki irtibat numaralarından ulaşılabileceğini belirtti.

Sosyal medyada da kampanya başlatıldı

Sosyal medyada başlatılan Anayasaya ‘hayır’ eylemi çığ gibi büyüyor. Profil fotoğraflarını ‘Hayır’ olarak değiştiren bazı sosyal medya kullanıcılarına, kısa sürede binlerce kişi destek vererek profil fotoğraflarını “Hayır” görüntüsü ile değiştirdi. “Hayır” sloganını kullanan sosyal medya kullanıcıları şu yorumlarda bulundu: “Tepkimi gösteriyorum’, ‘Demokratik hakkımı kullanıyorum’,’ Vatandaş olarak tavrımı ortaya koyuyorum.”

Muhalefetten de son çağrı

Anayasa değişikliği paketi görüşmelerinde CHP’nin sert muhalefeti dikkat çekiyor. CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Altay, paketin yasalaşması durumunda TBMM’yi açık tutmanın hiçbir anlamı kalmayacağını öne sürdü. Deutsche Welle Haber’e konuşan CHP’li Altay, ikinci tur oylamalarından önce MHP’li vekillere son uyarıda bulundu. Milletvekillerinin yoğun baskı ve şantaj altında olduğunu iddia eden Altay, “MHP’nin değil ama Sayın Bahçeli’nin sarayın güdümüne girdiği ortadadır. MHP’li arkadaşlarımız sisteme bağlılar ama erken seçimden bahseden Bahçeli her şeyden önce onlara şantaj yapıyor. Benzer şantajı AKP’nin de yaptığı açıktır. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da, anayasa değişikliğinin meclisten geçmemesi halinde seçim olacağını açıkladı. Bu açıklamalar gösteriyor ki bizim haftalardır iddia ettiğimiz gibi AKP ve MHP vekilleri, bir erken seçim baskısı, tehdidi altında anayasa değişikliğine evet diyor ve kanla kurulan, savaş yöneten, tam bağımsızlığımızı elde eden, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran milli iradenin temsil edildiği TBMM’yi işlevsizleştirmekten kaçınmıyor” açıklamalarında bulundu.

HABER: ÜLKER YILLMAZ CABA - N. NUR ENER