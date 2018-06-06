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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Milletin tercihi demokrasi olacak

06 Haziran 2018, Çarşamba
DP Lideri Gültekin Uysal, “Seçimler muhakkak ki ikinci tura kalacak. Merkez sağ seçmenin öncelikli tercihi, iktidar cephesi de dahil olmak üzere demokrasi ve adalet olacaktır” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Merkez sağ seçmenin öncelikli tercihi, iktidar cephesi de dahil olmak üzere demokrasi ve adalet olacaktır” dedi. Uysal, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Millet ittifakının, temel değerlerimizin öngördüğü demok- ratik dönüşüm ve demokratik değişim taleplerine cevap verebilecek bir birliktelik olduğunu belirterek, “Millet İttifakı’nın şemsiye kavramları hukuk devleti ve adalettir” dedi. Türkiye’yi yeniden en geniş ortak paydada buluşturabilmek adına bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Uysal, “Makul çoğunluğun sesi olacak bir iradeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Yüzde 10 barajı milletimizi stratejik oy kullanır hale getirmiştir. Rekabet ortamı ortadan kalkmıştı, lâkin bu seçimlerde beraber rekabet ortamı yeniden teşekkül ediyor” dedi.

Yeni bir parlamenter sisteme geçiş hedefindeyiz

Türkiye’nin çoğulcu yapısı Meclis’te temsil edileceğine inandığını söyleyen Uysal, “Seçimler muhakkak ki ikinci tura kalacak, meclisin aritmetik çoğunluğunu ise Millet İttifakı alacak. Merkez sağ seçmenin öncelikli tercihi, iktidar cephesi de dahil olmak üzere demokrasi ve adalet olacaktır. Türkiye’deki var olan eski, çarpık sistemi geri getirmek değil işleyen bir demokrasi ile menkul bir parlamenter sisteme geçiş hedefindeyiz. Sayın cumhurbaşkanının mizacı ile birlikte 16 Nisan’da dayatılan anayasal sistem Türkiye’yi daha içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. İktidarın politikalarına itiraz eden her kesim adaleti ve demokrasiyi öncel kabul ederek ikinci turda karar verecektir” dedi.

Şeffaf bir sistem oluşturulmalı

İktidarın kurucu belgeleri ve önceki beyannamelerini bu seçimde adeta tekzip ettiğini söyleyen Gültekin Uysal şu görüşlere yer verdi: “Sürecin başından itibaren çoklu adayla cumhurbaşkanlığı seçimlerine gitmek, geçmiş tecrübelerimiz uyarınca stratejik olarak en doğrusuydu. Türkiye’de kayıt dışı iktisadî ve siyasî alanı yok etmeden, şeffaf bir sistemi oluşturmadan büyümeyi ve gelişmeyi sağlayamayız. Türkiye’nin bir numaralı meselesi eğitim meselesidir. Eğitim anlayışı siyasal ideolojilerden sıyrılmalıdır.” Sandık güvenliği konusunda ciddî endişe taşıdıklarını söyleyen Uysal, “Darbe dönemlerinde dahi yaşanmayan bir endişe topluma hâkim. Sandık güvenliği konusunda teşekkül eden sivil inisiyatiflerin önüne yapısal engeller konuyor, kriminalize ediliyorlar” dedi.

Haber: Fatih Karagöz - Ankara

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal, seçim, millet ittifakı
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