Milletvekillerinden 'kan ve kök hücre bağışı' kampanyasına destek

TBMM ve Türk Kızılayı iş birliğinde "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM ve Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan "kan ve kök hücre bağışı kampanyasına" ilişkin, "Çeşitli hastalıklardan muzdarip vatandaşlarımıza deva olacak bu ulvi görev için kampanyanın TBMM'de, milletvekillerimizin öncülüğünde gerçekleştirilmesinin vatandaşlarımız üzerinde olumlu ve teşvik edici etkisinin olacağına inanıyoruz." dedi.

TBMM ve Türk Kızılayı iş birliğinde "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı. Meclis Halkla İlişkiler binası önünde oluşturulan platformda milletvekilleri ve Meclis çalışanlarının katılımıyla bugün ve yarın yapılacak kan ve kök hücre bağışıyla bu konuda toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

"Meclis, 2003'ten beri bu konudaki toplumsal duyarlılığa öncü"

Kampanyanın açılışında konuşan Şentop, TBMM ve Türk Kızılayı iş birliğinde milletvekillerinin katılımıyla kan bağışı kampanyasının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk Kızılayı tarafından bin 300 hastanenin kan ihtiyacının karşılandığını dile getiren Şentop, kurumun hastanelerde, hasta ve hasta yakınlardan kan talep etmediğini söyledi.

Şentop, "Çeşitli hastalıklardan muzdarip vatandaşlarımıza deva olacak bu ulvi görev için kampanyanın TBMM'de, milletvekillerimizin öncülüğünde gerçekleştirilmesinin vatandaşlarımız üzerinde olumlu ve teşvik edici etkisinin olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Meclisin 2003'ten beri bu konudaki toplumsal duyarlılığa öncü olduğunu belirten Şentop, milletvekilleri ve Meclis çalışanlarının yanı sıra vatandaşlardan Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek vermelerini istedi.

Konuşmaların ardından Şentop, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve Meclis çalışanları Türk Kızılayının kan alma tırına geçerek kök hücre için kan bağışında bulundu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Meclis çatısı altında farklı düşüncede olan kişilerin bir amaç için bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek, "Türk Kızılayı, Türkiye'nin kan bağışı konusundaki ihtiyacına cevap verir bir noktaya geldi. Kök hücre teminiyle ilgili de önemli bir adım attı. Bizim burada yapacağımız gibi küçük küçük 3 tüp kan vererek bu kök hücre bankasına dahil oluyoruz." diye konuştu.

Bu işlemde korkulacak, uzak durulacak bir şeyin de olmadığını belirten Özel, "Sözümüze kıymet veren herkesi bu kampanyaya destek vermeye, Kızılaya giderek hem kök hücre bağışı hem de kan bağışına destek olmaya çağırıyoruz." dedi.