Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayınlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayın'nda gerçekleştirilen toplantı, saat 16.15'te başladı ve yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

MGK bildirisi açıklandı MGK bildirisinde, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayın'nda Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayınlandı. MGK bildirisinde, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Terörer destek veren ülkeler Bildiride, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. "Hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyecek" Bildiride, Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı. "Türkiye Filistin davasına sahip çıkmaya devam edecek" Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi. AA

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