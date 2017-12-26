Millî kumar olmaz

İslam’ın kumar kabul ettiği ve haram saydığı kumarın bir çeşidi olan piyangonun, devlet eliyle Milli Piyango adıyla kurumsallaştırıldığına dikkat çeken Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, kurumun adından ‘milli’ ifadesinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, millilik mahiyeti taşıyan kelimelerin içinde piyango gibi şans ve kumar oyunu bulunmadığı halde dinen kumar kabul edilen ve haram sayılan bir kelimeye “milli” kelimesinin ön ad olarak kullanılmasının milletin değerlerine karşı yapılmış büyük saygısız olduğunu, şans oyunu olarak adlandırılan ve aynı zamanda kumar olan “piyango”nun önünden “milli” kelimesinin derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. Kur, yılbaşında devlet eliyle “Milli Piyango İkramiyesi “ adı altında 61 milyon gibi büyük paranın piyasaya sürülerek cazibe oluşturulmasının, bilet satıcılarının önünde kilometrelerce insan kuyruklarının oluşması bunun sözlü, yazılı, görsel basın yoluyla bunun teşhir edilmesi halkı israfa, lüks tüketime, ve kumara özendirilmesi anlamını taşımaktadır” dedi.

ONURUMUZA DOKUNUYOR

Devlet bütçesine şans oyunlarının satışından ve kazananların haksız kazancından para aktarmayı amaçlayan bu kurumun varlığından duyulan rahatsızlığa dikkat çeken Kır, “Gençlerimizi sinsice kumarbaz yapan böyle bir kurumun varlığı ve özellikle başında milli kelimesinin bulunması onurumuza dokunmaktadır. Piyango kumar, piyango haram ve piyango aynı zamanda milli. Kumar oynatma kurumu ile milli kelimesi yan yana düşünülebilir mi? Milli Piyango İdaresi lağvedilmelidir. Devlet kendisine ve halkına haram rızık kapıları değil helal rızık kapıları açmalıdır.” ifadelerini kullandı.