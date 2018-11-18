"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na YPG uyarısı

18 Kasım 2018, Pazar 10:30
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesine ilişkin, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.

MilliAkar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere geldiği Kanada'nın Halifax kentinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

İlk olarak Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, sonrasında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti.

Akar, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede karşılıklı fikir, bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Bakan Akar, şunları söyledi:

"PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'nin buradaki mevcudiyetinin ve özellikle de ABD'li askerlerle beraber oturup kalkmalarının, iş birliği yapmalarının uygun olmadığını, bunun bizi son derece rahatsız ettiğini ve bu ilişkilerin bir an önce kesilmesi hususunu kendilerine tekraren dile getirdik. Bu tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk. Terörist YPG'ye kamyonlarla, tırlarla ve uçaklarla silah ve mühimmatın verilmesinin de ittifak, müttefiklik anlayışına uygun olmadığına, olmayacağına, bunun bizler tarafından kabul edilmesinin de mümkün görülmediğine dikkatlerini çektik. Uyarılarımızı tekrarladık ve ABD'li müttefiklerimizin bu konuda gerekli tedbirleri almalarını ve bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi de dile getirdik."

Terör örgütü YPG'nin güvenlik güçlerine saldırdığını, sivil ve masum halkın ölümüne neden olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Dolayısıyla böyle bir örgütle müttefikimiz, buradaki stratejik ortağımız ABD'nin, ABD'li askerlerin iş birliği yapmalarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini de kendilerine tekrar tekrar hatırlattık. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ABD'li dostlarımızın bu yanlıştan dönmelerini umuyor, diliyorum." diye konuştu.

"Bu ilişkiler taktiksel ve geçici de olsa..."

Akar, gelen talep üzerine, bir gün önce de Savunma Komitesi üyelerinin de bulunduğu ABD'li bazı senatörlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, söz konusu toplantıda Türkiye ve ABD arasındaki bazı konuları görüştüklerini aktardı.

Masadaki en önemli konuların başında terör örgütü YPG ve ABD arasındaki ilişkileri ifade eden Akar, "ABD'nin terörist YPG ile ilişkisinin son derece rahatsız edici olduğunu, bu ilişkiler taktiksel ve geçici de olsa bunun Türkiye tarafından kabul edilemez olduğunu tekrar tekrar kendilerine ifade ettik." dedi.

AA

Etiketler: Hulusi Akar, ypg
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Varank yerli kanser ilacını yerinde inceledi

    'İsrail'in insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli'

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde büyüme devam edecek

    "Bizim derdimiz kavga etmek değil"

    Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım gibi projeler ekonomik iş birliğimizin temelini oluşturacak

    Washington Post: Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na YPG uyarısı

    Gençler sabah namazında Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri'nde buluştu

    Trump'tan CIA'ın Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

    Diğer KHK’lılar ne olacak?

    'Lütfen önce siz örnek olun'

    ABD: Sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıyız

    Karikatürler

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

    Niyazi-i Mısri yâd edildi

    Doların düşmesi de dert

    İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

    Kılıçdaroğlu: Krize rağmen iş dünyası eleştiri yapamıyor

    NYT'den ayrıntılı 'Kaşıkçı cinayeti' videosu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Diğer KHK’lılar ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazeteci, devletin ve hükümetin propaganda memuru değildir
    Genel

    'Lütfen önce siz örnek olun'
    Ece İrem Toros

    Sıkıntının baharı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bir otobüs yolculuğu hatırası...
    Genel

    Fuarlar, gençleri okumaya teşvik ediyor
    Genel

    Karikatürler
    Adnan NACİR

    Kriz, Yönetim Krizi
    Genel

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.