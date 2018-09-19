Milli Savunma Bakanı Akar'dan operasyonlar hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dahil toplam 366 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin binlerce yıllık şanlı tarih içinde ayrı yerinin olduğunu belirtti.

"Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçiliyor"

Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçildiğini belirten Hulusi Akar, "Bu dönemde ülkemiz birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktadır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehditlerin bertarafı için yurt içi ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini dile getiren Akar, "Bu operasyonlarda büyük başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların elde edilmesinde en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir." ifadesini kullandı

"Nerede olursa olsunlar terör örgütü üyeleri takip edilecek"

Terörle mücadeleye yönelik kararlı mücadelenin sonuçlarının somut olarak görüldüğünü de belirten Akar, şöyle konuştu:

"Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan büyük ve orta çaplı operasyonlarda, hava harekatlarında elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son yıllarda payı yüzde 20'den yüzde 65'e çıkan yerli ve milli savunma sanayisine dayalı modern harp silah, araç ve gereçlerimizi etkin kullanarak, bölücü terör örgütünü tamamen bitirmek kararlılığıyla yürüttüğümüz bu operasyonlarda çok sayıda teröristin, özellikle elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi örgüte katılımların azalmasına ve örgütten kaçışların hızlanmasına neden olmuş, böylece örgütün hareket serbestisi ve eylem kabiliyeti son derece kısıtlanmıştır. Yurt içinde veya sınır ötesinde nerede olursa olsunlar terör örgütü üyeleri takip edilecek, bulunacak ve tamamı etkisiz hale getirilecektir. Ancak bu şekilde terörle mücadelemiz son bulacak, tamamlanacaktır."

Türkiye'nin, bir yandan hudut güvenliğini sağlama, terör koridoruna engel olma ve terörle mücadele faaliyetlerini masum insanlara ve çevreye zarar vermeden sürdürürken, diğer taraftan da bölgenin huzur, güven ve istikrara kavuşması için büyük çabalar sarf ettiğini vurgulayan Hulusi Akar, bu kapsamda yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölge halklarının yaşam şartlarının geliştirilmesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını belirtti.

"Faaliyetlerimiz Rusya ile koordineli devam edecek"

İdlib'de de barış ve istikrarın sağlanması, masum insanların zarar görmemesi için yoğun çaba içinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Soçi'de Rusya Federasyonu ile yapılan toplantının olumlu şekilde sonuçlandığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Rusya'nın da olumlu yaklaşımı neticesinde İdlib'de büyük bir insani trajedi ve yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli kazanımlar sağlanmıştır. Böylece bölgede barış ve istikrarın sağlanması mümkün hale gelmiştir. Astana süreci doğrultusunda İdlib'de teşkil edilen gözlem noktalarımız ve bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Müşterek devriye dahil buradaki faaliyetlerimiz Rusya Federasyonu ile koordineli olarak devam edecektir."

Gazilere de seslenen Bakan Akar, birlik, bütünlük, kardeşlik içinde yaşanmasının şehit ve gazilere borçlu olunduğunu vurguladı.

Onların Türk kahramanlık ve fedakarlığının ölümsüz abideleri olduğunu söyleyen Akar, yazılan kahramanlık destanlarının sonsuza kadar yaşayacağını aktardı.