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Milli Savunma Bakanı Akar: 'Mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi koruyacağız

16 Aralık 2018, Pazar 11:00
Milli Savunma Bakanı Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı." dedi.

Genelkurmay Başkanlığında geçen cuma günü madalya ve başarılı birlik ödül töreni düzenlendi.

İlk olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir yıl başarıyla kuvvet komutanlığı görevi yapanlara verilen TSK Şeref Madalyası ve Beratları tevcih edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a madalya ve beratları verildi. Daha sonra ise Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Taktik Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'a TSK Üstün Hizmet Madalyası verdi.

Törenin ikinci bölümünde ise TSK'da kendi kategorilerinde başarılı olan 29 birliğe şilt ve başarı plaketi, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarında görevli 5 sivil memura çalışmalarındaki başarılarından dolayı başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi. 

Madalya ve belgelerin verilmesinin ardından konuşan Akar, başarılı personeli tebrik etti. 

"Yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı"

Tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olunduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bu mücadele milletimizin güvenliği için gerekli ve zorunludur." diye konuştu. 

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Akar, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir." ifadelerini kullandı. 

Bakan Akar ayrıca, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda barış, iyi komşuluk ve dostluktan yana olduklarını belirterek, bunun uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerden taviz verilmesi anlamına gelmediğini de vurguladı. Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şehitlere rahmet, gazilere şifa dilekleriyle tamamladı.

Üst düzey toplantı

Öte yandan dün ve önceki gün Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları, Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile 60 general/amiral iştirak etti. 

İki gün süren toplantılarda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin ulaştıkları seviye ve bu seviyeyi daha da geliştirmek için alınması gereken tedbirler ele alındı. 

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının elde ettikleri başarılar nedeniyle katılımcılara teşekkür ederek mevcut seviyenin çok daha iyi noktalara taşınacağına olan inancını dile getirdi.

AA

Etiketler: Hulusi Akar, TSK, Akdeniz, Ege, Milli Savunma
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