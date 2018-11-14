Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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