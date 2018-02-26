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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Milli Tren Projesi'nde çalışacak mühendislere "uygulamalı" sınav şartı

26 Şubat 2018, Pazartesi 13:11
Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğüne bağlı daire, fabrika veya diğer birimlerde Milli Tren Projesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklara yazılı ve sözlünün yanı sıra uygulamalı sınav da gerçekleştirilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Buna göre, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı daire, fabrika veya diğer birimlerde Milli Tren Projesi kapsamında yapılacak lokomotif, vagon ve diğer milli demiryolu araçlarının proje ve imalatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklara üç sınav uygulanacak.

Sınav komisyonunca daha önce yapılan yazılı ve sözlü sınavlara, bundan sonra uygulamalı sınav da eklenecek.

Giriş sınavına katılacak mühendis adaylarının son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, "en az 70 puan" almış olmaları gerekiyor.

Aranılan şartları taşıyan adayların atama yapılması planlanan pozisyona 10 katı kadar aday çağrılacak. Daha önceki düzenlemede bu oran "20 katı" olarak uygulanıyordu.

AA

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