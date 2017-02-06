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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

MİT, emniyet ve Jandarma’dan büyük operasyon

06 Şubat 2017, Pazartesi 23:39
TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği ortak operasyon sonucu PKK’nın iki önemli ismi İstanbul’da, TİKKO'nun Tunceli sorumlusu Ü.Y. ise Kocaeli'de yakalanarak Tunceli'ye getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir PKK’nın Tunceli yapılanmasını çözmek amacıyla ortak bir çalışma içine girdi. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarat bilgileri ışığında PKK’nın Tunceli gençlik yapılanması sorumlusu ile İstanbul’dan Tunceli kırsal alanına eleman görderilmesi için çalışmalar yürüten bir kişi tesbit edildi. Ardından emniyet ve jandarma ekipleri ortak operasyon için harekete geçti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tunceli İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul'da gözaltına alınan C.G. ve E.B.’nin Tunceli’ye getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan C.G.'nin, PKK/KCK'nın sözde Tunceli sivil savunma birliği (YPS) sorumlusu olduğu, E.B.'nin de İstanbul'da örgüte eleman temin ederek, Tunceli kırsalına gönderdiği belirtildi. 2 kişinin gözaltına alındığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dökümen ve dijital malzemeye de el konulduğu belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra Tunceli'ye getirilen C.G. ve E.B.’nin emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sorgulandığı öğrenildi.

TİKKO'NUN TUNCELİ SORUMLUSU KOCAELİ'DE YAKALANDI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in uzun süredir aradığı TİKKO’nun Tunceli sorumlusu olduğu belirtilen Ü.Y. ise Kocaeli'de düzenlenen özel bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusuna başlanan Ü.Y.'nin, Tunceli kırsalındaki TKP/ML TİKKO şehir yapılanması sorumlusu olduğu ve kırsal alanındaki yaklaşık 60 silahlı terör örgütünün kırsal alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ile lojistik destek sağladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında; TKP/ML - TİKKO şehir yapılanması sorumlusu 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

DHA

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