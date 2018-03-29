MİT'ten Gülen'in tepe kadrosuna operasyon

MİT, Gülen'in Balkan yapılanmasına ağır darbe vurduğu bir operasyonla 6 kişiyi Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) Balkan ayağına düzenlediği operasyonda, yapının 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi. MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, operasyonla ele geçirilen 6 PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi. MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen kişiydi. Diğer isimlerin de PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi. Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine PDY lideri Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.