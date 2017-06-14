MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

'MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması' davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteci Erdem Gül katıldı.

Yurtdışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.

ÖNCE MÜEBBET VERİLDİ, İNDİRİMLE 25 YIL'A DÜŞÜRÜLDÜ

Gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme Beberoğlu'nun 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezada indirime giden mahkeme 25 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Aynı dava kapsamında yargılanan Dündar ve Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı.

Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Berberoğlu, 2015'te CHP milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

CHP'Lİ VEKİLLER OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Kararın ardından CHP'li milletvekilleri değerlendirme için Meclis'te toplanıyor.

Tutuklamanın ardından açıklama yapan CHP Milletvekili Engin Altay, "Böyle adalete lanet olsun" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada "Bu karar muhalefet gözdağıdır. Bu karar topluma bir gözdağıdır. Bugün verilen bu karar, 'Bu haber cezasız kalmayacak' diyen Erdoğan'ın ilerde yargılanmasına da neden olacak.

Bugün bu kararla Çağlayan Adliyesi de çadır mahkemesine dönmüştür.

CHP'Lİ VEKİLLER MECLİS GENEL KURULU'NU TERK ETTİ

Öte yandan, kararın ardından CHP TBMM Grubu da olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bu toplantı da grup başkanvekilleri başkanlığında Meclis'te gerçekleştirildii. Toplantının bitmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurul'da konuştu. Özel'in konuşmasının ardından CHP'li vekiller Genel Kurulu terk etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar vermişti.