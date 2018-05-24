MKE Barutsan fabrikasında patlama: Bir işçi vefat etti; dört işçi yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi vefat etti, dört işçi yaralandı.

MKE'nin Elmadağ'da bulunan Barutsan fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan Emre Özcan (33) ile 4 çalışan yaralandı. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde vefat etti. Diğer yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın, fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. AA

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