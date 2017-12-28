'Mor Beyin' tuzağı için harekete geçildi

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Özgür, "İradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır" dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiğini hatırlattı. Özgür, "Bu haliyle iradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Haklarında dava açılan kişilerle ilgili listelerin, ağır ceza mahkemelerine gereği için gönderildiğini belirten Özgür, halen soruşturması süren şahıslar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gereğinin yapılacağını bildirdi. AA

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