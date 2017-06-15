MP5'li paylaşım yapan AKP üyesi gözaltında

DÜZCE'de AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aybek, MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Kentte erkek kuaförü olan Mehmet Aybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatma kararı almasından sonra MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı. AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aybek'in, fotoğraf ile birlikte, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notunu yazması dikkat çekti. Aybek, yaklaşık 6 saat sonra bu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Aybek'in, MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı Facebook hesabında paylaşmasıyla ilgili haberin basında yer alması ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aybek, soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Elindeki tabancanın kurusıkı olduğunu ve kentte bir av bayisinde söz konusu fotoğrafı çektirdiği belirtilen Mehmet Aybek'in poliste sorgusu sürüyor.