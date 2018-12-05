MSB: Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Videodaki olayın Mart 2018'de, Kars'ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından, askeri koğuşta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan videonun, Mart 2018'de, Kars'taki bir birliğin koğuşunda çekildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" ifadesine yer verildi. AA

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