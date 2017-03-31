"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Müfterilerle yargıda hesaplaşıyoruz

31 Mart 2017, Cuma 00:30
Yeni Asya Gazetesi’ne asılsız ve mesnetsiz iddialarla, yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla saldıran müfterilere hukukî zeminde hesap sorulacak.

Yeni Asya Gazetesi hakkında asılsız ve mesnetsiz haberler üreterek ve paylaşımlarda bulunarak toplumda kin ve nefreti körükleyen yayınlar ve sorumluları hakkında Avukat Mustafa Özbek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Yapılan suç duyurusunda etik ve ahlaki hiçbir değeri barındırmayan ve sadece algıya hizmet eden haberlerin sorumluları olan Turkuvaz Haberleşme Ve Yayıncılık A.Ş. Yetkilileri, MUSTAFA YÜCE (Takvim.com.tr Genel Yayın Yönetmeni), ŞEFİK ÇALIK (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın Sorumlusu), Mehmet ÖZMEN (Yeni Akit Gazetesi Yazarı), Ali İhsan KARAHASANOĞLU (Yeni Akit GazetesiYazı İşleri Müdürü), Kadir DEMİREL (Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Turgay GÜLER (Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ), Zafer POLAT (Güneş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Abdullah AYTEKİN (Medya Gündem Genel Yayın Yönetmeni) ve Twitter kullanıcısı Ömer TURAN adlı kişiler yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, “Şüphelilerin sorumlu oldukları internet sitelerinin içerikler incelendiğinde; müvekkil gazeteyi hedef alarak yazılanlar ‘eleştiri ve haber’ maksadını aşarak iftira ve yalan haberlere dönüşmüşlerdir” ifadeleri yer aldı.

Delilleri varsa ortaya koysunlar

Gazetemiz Avukatı Özbek, “Yeni Asya Gazetesi’nin 50 yıla yakın yayın hayatında darbelere ve darbecilere taraf olmadığı, darbeciler tarafından iki yıla yakın süre kapatılan müvekkil gazeteyi terör örgütüyle bağlantılı ve destekçisi gibi göstermeye matuf yalan ve iftira içeren haberin kabul edilebilmesi mümkün değildir. Buna ilişkin herhangi bir delilleri varsa ve ilgili makamlara iletmiyorlarsa zaten “suçu ve suçluyu gizlemek” suçunu işlemektedirler. Ancak bu hassas dönemde “yalan ve iftira” haber yaparak müvekkili kamuoyu önünde yanlış algıya sebebiyet verecek haberin de yasal olarak korunmaması gerekir” dedi. 

Niyetleri ülke menfaati değil

Adalet, hiçbir zaman delil olmadan ve aksine de deliller varken yalancı muhbirlerin ve yalan haber yapanların beyanına bina edilemez diyen Özbek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde, “Hükümetin ve devletin icraatları yoruma kapalı değildir. Zaten Basın yayın organlarının görevi de aslında yorumda bulunarak kamuoyunun fikirlerini açıklamaktır. Müvekkil gazete de bu görevini yasal sınırları içerisinde yerine getirmiştir. Hükümetin ve devletin icraatlarına yapılan en ufak muhalif veya uyarıcı, göz önünde bulundurulması gereken veya uyarı ya da yol gösterici özelliği taşıyan yayınları yapanların terör örgütü olarak gösterilmesi, bunu yapan kişi veya kişilerin aslında niyetlerinin ülkenin menfaatini düşünmemek olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü en ufak dikkat çekme ve uyarı veya yorum özelliği taşıyan ve demokratik yapıyı güçlendiren en ufak bir yorumu yapan kişi veya kişileri; aksi de ortadayken terör örgütü olarak ilan etmenin başka ne anlamı olabilir ve kime hizmet eder sorularının başka cevabı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyadan yalan yayıyor

Sosyal medya hesabından sürekli iftira atan ve hakaretlerde bulunan Ömer Turan hakkında ise ‘Algı Oluşturma, Suç Uydurma Suçu (TCK MD. 271), İftira Suçu (TCK MD. 267), Terör Örgütlerine Yardım’ suçlarını işlediği için yasal girişimlerde bulunuldu. ‘omerturantv’ adlı hesaptan yarım yamalak bilgilerle kin ve nefret yayan Ömer Turan adlı kişi, Yeni Asya Gazetesi ve Genel Yayın Müdürümüz Kazım Güleçyüz hakkında sürekli bir algı operasyonu yapma peşinde. Attığı twitlerde açıkça hedef gösterme ve çeşitli isnatları tekrar eden Ömer Turan hakkında Avukatımız Mustafa Özbek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na kamu davası açılması istemiyle şikayet dilekçesi ve suç delillerini sundu. 

Devletin terörle mücadelesini sulandırıyor 

Şüpheli Ömer Turan hakkında verilen dilekçede, “şüpheli devletimizin terörle mücadelesini sulandırarak, şüpheleri, masum insanların üzerine çekerek, asıl suçluları gizlemeye çalışmak, aslında teröre destek vermektir ve ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışmaktır. Adalet, hiçbir zaman delil olmadan ve aksine de deliller varken yalancıların beyanına bina edilemez. Hükümetin ve devletin icraatları yoruma kapalı değildir. Zaten Basın yayın organlarının görevi de aslında yorumda bulunarak kamuoyunun fikirlerini açıklamaktır. Müvekkil de bu görevini yasal sınırları içerisinde yerine getirmiştir” şeklinde ifadeler yer aldı. 

Yeni Asya doğru ve dürüst habercilikte açık ara önde

Özbek, “Yeni Asya Gazetesi yarım asra yakın yayın hayatında “tekzip”, “cevap ve düzeltme” yapılmasını gerektirecek bir haber yapmayarak doğru ve dürüst habercilikte Türkiye’nin açık ara önündedir. Takdire şayan bu yapısı nedeniyle; okuyucuları daima Yeni Asya Gazetesi’ni okumuş ve okumaya devam etmektedirler. Şikâyetimize konu iftira ve yalan içerikler nedeniyle daima hukukun üstünlüğüne inanan müvekkil gazeteyi; “ terör suçlamasıyla yargılanan örgütlerle bağlantılı göstermek, toplumsal saygınlığını zedelemek, itibarsızlaştırmak ve bağlı bulunduğu değerler ile uyduğu yasalara muhalif hareket ediyormuş intibaını uyandıracak haberlerle küçük düşürmeye yönelik, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, şeref ve haysiyetini ihlal edici ve gerçeğe aykırı yayınlarla müvekkil, maddi ve manevi zarara uğramış olduğu şüpheye mahal bırakmadığından, şüphelilerin eylemine uyan TCK kapsamında suç teşkil eden eylemlerinden dolayı kovuşturma yapılmasını talep etme zarureti doğmuştur. Bu nedenlerle; yukarıda belirtilen ve eylemleri artık hedef saptırmaya yönelik olduğu belli olan ve doğrudan devletimizin terörle mücadelesini sulandırarak teröre hizmet eden şüphelilerin cezalandırılması için yüce makamınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur” şeklindeki ifadelerle başvurusunu yaptı.

Okunma Sayısı: 3495
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • H Sevde

    31.03.2017 10:04:39

    Benim kardeşimin müşteki mektubu somut delil kabul edilerek 31 gündür içeride olduğu yetmezmiş gibi Bir de bu iftiracıların şu hassas dönemdeki yaralama uğraşları çok canımızı yakıyordu. Elbetteki "akıbet takva sahiplerinindir" ve menfi ibadetin de neticesi ahirete bakar. Ama en aZından bu dünyada da bir tepki olarak dava açılması içimizi soğutacak. Allah razı olsun hepinizden Ne davamız sahipsizdir ne de bu davadaki hadimler saldırganlara pabuç bırakacaklardır inşallah

  • Toygar

    31.03.2017 08:20:20

    Burada hesap görecek mahkeme var mı bilinmez ama, mahkeme-i kübrada işleri zor, o besbelli!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.