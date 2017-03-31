Müfterilerle yargıda hesaplaşıyoruz

Yeni Asya Gazetesi’ne asılsız ve mesnetsiz iddialarla, yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla saldıran müfterilere hukukî zeminde hesap sorulacak.

Yeni Asya Gazetesi hakkında asılsız ve mesnetsiz haberler üreterek ve paylaşımlarda bulunarak toplumda kin ve nefreti körükleyen yayınlar ve sorumluları hakkında Avukat Mustafa Özbek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Yapılan suç duyurusunda etik ve ahlaki hiçbir değeri barındırmayan ve sadece algıya hizmet eden haberlerin sorumluları olan Turkuvaz Haberleşme Ve Yayıncılık A.Ş. Yetkilileri, MUSTAFA YÜCE (Takvim.com.tr Genel Yayın Yönetmeni), ŞEFİK ÇALIK (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın Sorumlusu), Mehmet ÖZMEN (Yeni Akit Gazetesi Yazarı), Ali İhsan KARAHASANOĞLU (Yeni Akit GazetesiYazı İşleri Müdürü), Kadir DEMİREL (Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Turgay GÜLER (Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ), Zafer POLAT (Güneş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Abdullah AYTEKİN (Medya Gündem Genel Yayın Yönetmeni) ve Twitter kullanıcısı Ömer TURAN adlı kişiler yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, “Şüphelilerin sorumlu oldukları internet sitelerinin içerikler incelendiğinde; müvekkil gazeteyi hedef alarak yazılanlar ‘eleştiri ve haber’ maksadını aşarak iftira ve yalan haberlere dönüşmüşlerdir” ifadeleri yer aldı.

Delilleri varsa ortaya koysunlar

Gazetemiz Avukatı Özbek, “Yeni Asya Gazetesi’nin 50 yıla yakın yayın hayatında darbelere ve darbecilere taraf olmadığı, darbeciler tarafından iki yıla yakın süre kapatılan müvekkil gazeteyi terör örgütüyle bağlantılı ve destekçisi gibi göstermeye matuf yalan ve iftira içeren haberin kabul edilebilmesi mümkün değildir. Buna ilişkin herhangi bir delilleri varsa ve ilgili makamlara iletmiyorlarsa zaten “suçu ve suçluyu gizlemek” suçunu işlemektedirler. Ancak bu hassas dönemde “yalan ve iftira” haber yaparak müvekkili kamuoyu önünde yanlış algıya sebebiyet verecek haberin de yasal olarak korunmaması gerekir” dedi.

Niyetleri ülke menfaati değil

Adalet, hiçbir zaman delil olmadan ve aksine de deliller varken yalancı muhbirlerin ve yalan haber yapanların beyanına bina edilemez diyen Özbek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde, “Hükümetin ve devletin icraatları yoruma kapalı değildir. Zaten Basın yayın organlarının görevi de aslında yorumda bulunarak kamuoyunun fikirlerini açıklamaktır. Müvekkil gazete de bu görevini yasal sınırları içerisinde yerine getirmiştir. Hükümetin ve devletin icraatlarına yapılan en ufak muhalif veya uyarıcı, göz önünde bulundurulması gereken veya uyarı ya da yol gösterici özelliği taşıyan yayınları yapanların terör örgütü olarak gösterilmesi, bunu yapan kişi veya kişilerin aslında niyetlerinin ülkenin menfaatini düşünmemek olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü en ufak dikkat çekme ve uyarı veya yorum özelliği taşıyan ve demokratik yapıyı güçlendiren en ufak bir yorumu yapan kişi veya kişileri; aksi de ortadayken terör örgütü olarak ilan etmenin başka ne anlamı olabilir ve kime hizmet eder sorularının başka cevabı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yalan yayıyor

Sosyal medya hesabından sürekli iftira atan ve hakaretlerde bulunan Ömer Turan hakkında ise ‘Algı Oluşturma, Suç Uydurma Suçu (TCK MD. 271), İftira Suçu (TCK MD. 267), Terör Örgütlerine Yardım’ suçlarını işlediği için yasal girişimlerde bulunuldu. ‘omerturantv’ adlı hesaptan yarım yamalak bilgilerle kin ve nefret yayan Ömer Turan adlı kişi, Yeni Asya Gazetesi ve Genel Yayın Müdürümüz Kazım Güleçyüz hakkında sürekli bir algı operasyonu yapma peşinde. Attığı twitlerde açıkça hedef gösterme ve çeşitli isnatları tekrar eden Ömer Turan hakkında Avukatımız Mustafa Özbek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na kamu davası açılması istemiyle şikayet dilekçesi ve suç delillerini sundu.

Devletin terörle mücadelesini sulandırıyor

Şüpheli Ömer Turan hakkında verilen dilekçede, “şüpheli devletimizin terörle mücadelesini sulandırarak, şüpheleri, masum insanların üzerine çekerek, asıl suçluları gizlemeye çalışmak, aslında teröre destek vermektir ve ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışmaktır. Adalet, hiçbir zaman delil olmadan ve aksine de deliller varken yalancıların beyanına bina edilemez. Hükümetin ve devletin icraatları yoruma kapalı değildir. Zaten Basın yayın organlarının görevi de aslında yorumda bulunarak kamuoyunun fikirlerini açıklamaktır. Müvekkil de bu görevini yasal sınırları içerisinde yerine getirmiştir” şeklinde ifadeler yer aldı.

Yeni Asya doğru ve dürüst habercilikte açık ara önde

Özbek, “Yeni Asya Gazetesi yarım asra yakın yayın hayatında “tekzip”, “cevap ve düzeltme” yapılmasını gerektirecek bir haber yapmayarak doğru ve dürüst habercilikte Türkiye’nin açık ara önündedir. Takdire şayan bu yapısı nedeniyle; okuyucuları daima Yeni Asya Gazetesi’ni okumuş ve okumaya devam etmektedirler. Şikâyetimize konu iftira ve yalan içerikler nedeniyle daima hukukun üstünlüğüne inanan müvekkil gazeteyi; “ terör suçlamasıyla yargılanan örgütlerle bağlantılı göstermek, toplumsal saygınlığını zedelemek, itibarsızlaştırmak ve bağlı bulunduğu değerler ile uyduğu yasalara muhalif hareket ediyormuş intibaını uyandıracak haberlerle küçük düşürmeye yönelik, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, şeref ve haysiyetini ihlal edici ve gerçeğe aykırı yayınlarla müvekkil, maddi ve manevi zarara uğramış olduğu şüpheye mahal bırakmadığından, şüphelilerin eylemine uyan TCK kapsamında suç teşkil eden eylemlerinden dolayı kovuşturma yapılmasını talep etme zarureti doğmuştur. Bu nedenlerle; yukarıda belirtilen ve eylemleri artık hedef saptırmaya yönelik olduğu belli olan ve doğrudan devletimizin terörle mücadelesini sulandırarak teröre hizmet eden şüphelilerin cezalandırılması için yüce makamınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur” şeklindeki ifadelerle başvurusunu yaptı.