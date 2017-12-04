Müftülüklerde 'nikah kıyma' eğitimi

İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yetkililerince müftülüklerde nikah kıyacak personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İstanbul Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kendilerine verilen görev dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirtti.

Müftülük personelinin nikah kıymasının kamuoyunda beklenen bir konu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bazı çevrelerden baskı ve talep vardı. Hükümetimiz de bununla ilgili kanun çıkardı ve ilgili hüküm cumartesi günü yayınlandı. Artık top bize düştü, görev bizim omuzlarımızda artık. Biz de bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı istikametinde bugün itibarıyla ilçe müftülerini ve bu işi yapacak memurlarımızı buraya davet ettik." diye konuştu.

Yılmaz, ilk aşamada 80 personele eğitim verildiğini, ilerleyen dönemlerde bu sayının 200'e çıkarılacağını söyledi.

Henüz yetki devri yapılmadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim bu kıydığımız nikahın doğrudan dini nikahla karıştırılmaması gerekiyor. Biz bir medeni nikah kıyacağız. Bu medeni nikah aynı zamanda dini nikah yerine geçer mi? Elbette, orada problem yok zaten. Onun şartları da tamamlandıktan sonra problem yok. Burada nikah kıydıran insanların tekrar belediyeye müracaatla medeni nikah kıydırmalarına gerek yok, hatta dini nikah kıydırmalarına da gerek yok diye düşünüyorum. Resmi nikahla dini nikah arasında çok az farklar vardı. Kişilerin taleplerine göre sonu dua ile bağlanarak, taraflara dua edilmek suretiyle, kullanılan lafızların biraz daha taleplere göre -di'li geçmiş zaman kullanılarak, yani 'kabul ettim, aldım, verdim' şeklindeki -di'li geçmişler olunca-bazen bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımız var çünkü-tamamen dini nikahla resmi nikah aynı noktada icra edilmiş gibi olur."

"Yetki devriyle ilgili Bakanlık onayı bekleniyor"

İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Orhan Ardıç, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu yetkisi verildiğini belirtti.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını, yetki devriyle ilgili Bakanlık onayının beklendiğini aktaran Ardıç, "Kamuoyunun bir beklentisiydi. Resmi nikah ve dini nikah kavramının da böylece tartışma olmaktan çıktığını düşünüyorum." dedi.