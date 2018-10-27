Muğla'da göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber tekneden kurtarılan 13 düzensiz göçmenden biri hastanede öldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber tekneden 13 göçmen kurtarıldı, göçmenlerden biri hastanede öldü. Akyarlar Ali Hoca Burnu mevkisinde, düzensiz göçmenlerin fiber tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Ekipler, Turgutreis Hüseyin Burnu açıklarında deniz yüzeyinde bulunan Filistin ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerinden durumu ağır olan bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 12 düzensiz göçmen Bodrum Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

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