Muhabirlik biterse gazetecilik de biter

NTV haber sunucusu Oğuz Haksever, “Mesleğin kuluçkası muhabirlikten gelir. Sunucular dahil muhabirlik tecrübesinden geçtikleri takdirde kamuoyuna daha çok yararlı oluyor.” dedi.

Haksever, “Medya ve Habercilik” söyleşisinde, Türkiye’de televizyon haberciliği hakkında öğrencilere bilgi verdi. Gazetecilikte muhabirliğin önemine değinen Haksever, “Mesleğin kuluçkası muhabirlikten gelir. Sunucular dahil muhabirlik tecrübesinden geçtikleri takdirde kamuoyuna daha çok yararlı oluyor. Eğer muhabirlik yok olur ya da yok olmaya yüz tutarsa abuk sabuk bir meslek alemi ortaya çıkar” ifadesini kullandı. Televizyon kanallarında muhabir sıkıntısı yaşandığını dile getiren Haksever, “Televizyon haberlerini 3-5 muhabirle idare ediyoruz. En çok muhabir Ankara’da var. Çünkü başkent ve Türkiye’nin kalbi, her bakanlıktan sorumlu bir muhabirin olması gerekiyor. Onun ötesinde her siyasi partiye bakan bir muhabirin dahi olması gerekiyor. O kadar temel bir konudur ki bu, sayı azaldıkça haberlerin çeşitliliği de azalıyor” değerlendirmesinde bulundu.