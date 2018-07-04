Muhalefet bölgede yoktu

Seçim gününde en çok ihlâl ve darp haberi gelen kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da gönüllü olarak müşahitlik yapan Deniz Özgür yaşananları anlattı.

Seçim gününde en çok ihlal ve darp haberi gelen kentlerinden biri olan Urfa’da gönüllü olarak müşahitlik yapan Özgür, “Kadınların yerine veya onlarla birlikte oy kullanma, seçmen listesinde olup seçim günü orada olmayanların yerine topluca oy kullanma, başka yerde seçmen olup o gün sandıkta oy kullanmaya çalışma, açık oy kullanma ve boş pusulalara topluca tercih vurma” gibi ihlâllerle karşılaştıklarını söyledi. Takdire şayan Şanlıurfa’da yaşananları hatırlatarak yazısına devam eden Özgür şunları dedi: “CHP, Saadet Partisi, HDP ve İyi Parti’nin seçim güvenliği konusunda aldığı ortak tutum ve sergilediği iş birliği takdire şayan. Ama esas olarak da şu gerçeği yüzümüze çarptı ki en önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum: Ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefet partilerinin hiçbirinin söz konusu bölgelerde bir varlıklarının olmadığını gördük”

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