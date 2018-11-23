Muhalefetin teklifleri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, “öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar” hakkındaki grup önerisini Genel Kurula getirdi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Eğer dünyada bir imzanız olacaksa, varlığınız hissedilecekse bunu eğitim yoluyla başarmalısınız. Gelişmiş dünyanın da bulabildiği başka bir metod söz konusu değildir.” dedi.Öğretmenlerin sorunlarının, sadece onların sorunları olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Koncuk, “Çünkü onların sorunu, milletin sorunudur. Öğretmenler günü olan 24 Kasım’ı basit bir gün olarak sadece kutlayacağımız, öğretmenlerin gazını alacağımız bir gün olarak görmemeliyiz.” diye konuştu. Koncuk, öğretmenlik mesleğinin itibar kaybeden meslekler arasına girdiğini, itibarı yerle bir edilen bu öğretmenlerden de başarı beklendiğini kaydetti.