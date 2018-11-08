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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Muhalif gazeteciler basın kartı alamıyor

08 Kasım 2018, Perşembe 00:05
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer basın mensuplarının basın kartı ve gri pasaport gibi haklarının keyfi olarak engellenmesini Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sarı basın kartlı gazetecilerle ilgili yazılı soru önergesini cevapladı. Oktay, Türkiye’de sarı basın kartı sahibi basın mensubu sayısının 15 bin 485 olduğunu açıkladı. Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2018 Temmuz ayı itibariyle sarı basın kartı sahibi kaç kişi vardır? Sürekli sarı basın kartı taşıyan kişi sayısı kaçtır? Kadın erkek olarak sarı basın kartı dağılımı nedir? Sarı Basın Kartı aldıktan sonra 18 yıl basın kartı taşıyan ve meslekte 20 yılı geride bırakanlara Sürekli Basın Kartı alma hakkı yönetmelikle düzenlenmiştir. Günümüz sosyal ve ekonomik çalışma şartlarında 5-10 yıl gibi süreler oldukça yüksek bekleme süresidir. Fiilen mesleğini 10 yıl icra edenlere İstisnasız verilebilmesi için bir çalışma düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

Basın mensupları arasında ayrım yapılıyor

Gürer, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGEM) tarafından müracaat eden basın mensupları arasında yapılan değerlendirme ile verilen sarı basın kartlarında yandaş ve muhalif gazeteci ayırımı yapıldığı yönünde ciddî şikâyetlerin olduğuna dikkat çekti. Gürer, muhalif gazetelerde görev yapan basın mensuplarının bütün kriterleri yerine getirseler bile sarı basın kartı alamadıklarını, ancak iktidara yakın olan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin çok daha kolay bir şekilde basın kartına sahip olabildiklerini ifade etti.

GAZETECİLERE Gri pasaport hakları da verilmiyor 

Ömer Fethi Gürer, sarı basın kartı ve muhalif gazete yöneticilerine uygulamada yapılan ayrımları da bir soru önergesine çevirdi. Gürer soru önergesinde; “Özellikle muhalif basın kuruluşları ve muhalif basın mensuplarına yönelik uygulamalarda Başbakanlığa bağlı olan BYEGM tarafından verilen basın kartları, hak ettikleri halde verilmezken, genel yayın yönetmeni de dahil bazı yazarlara da gri pasaportları verilmediği şikâyet konusudur. Halen Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan BYEGM’nden bilgi talep edildiğinde ‘yazışmaların devam ettiği’ bahanesiyle 2 yıldan fazladır karşılaşanlar vardır. Farklı muhalif basın yayın kuruluşlarında benzer durumların yaşanmaktadır” dedi.

Yeni Asya çalışanlarına da basın kartları verilmiyor 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından gazetemiz çalışanlarının da basın kartı ve gri pasaport hakları gerekçe gösterilmeksizin ihlâl ediliyor. Mayıs 2016’dan itibaren kartlarının yenilenmesi için başvuruda bulunan ve ilk başvurusunu yapan arkadaşlarımızdan Hayreddin Ekmen, Musa Aydın ve Adem Alp, Hüseyin Özdemir, Mücahit Ak ve Ülker Caba’nın da başvurularına 2 yıldan fazla süredir hiçbir işlem yapılmadı. Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve bazı yazarlarımızın da hakları olan gri pasaportları gerekçesiz olarak yenilenmiyor. 

5 bin 709 gazeteci sürekli sarı basın kartı sahibi 

Gürer’in önergesine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2018 yılı temmuz ayı itibariyle sürekli sarı basın kartı sahibi 5 bin 709 gazetecinin bulunduğunu açıkladı. Oktay, 15 bin 485 gazetecinin sarı basın kartının bulunduğunu belirterek, bunlardan 3 bin 930’unun kadın, 11 bin 555’inin de erkek olduğunu belirtti.

HABER: FATİH KARAGÖZ

Etiketler: basın kartı, basın özgürlüğü, gürer
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