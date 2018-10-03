Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak “Reva görülen terbiyesizlikleri affedemem”, “Keşke zamanında sesini yükseltseydi, baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Şu an emekliyim. Kapım çalınıyor. Ofisime bugün itibariyle söyleyeyim dostlarımız geliyor. 45-50 yıldır milletin önündeyiz” diyen Bülent Arınç, Habertürk’te Veyis Ateş’in sunduğu ‘Akılda Kalan’ programına konuk oldu. Bülent Arınç, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de adaylığını koyacağı yönündeki tartışmaları değerlendirdi. “Abdullah Bey’e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül’ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim. Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir” diyen Arınç, şunları kaydetti; “Tam bir barışma ve kucaklaşma dönemindeyiz. Bu büyük bir hata olurdu. Bunu baştan reddetmesi lâzımdı. ‘Bana neticeyi bildirin’ demesi bir ihanet değildir. Bu hatadır, ama affedilir bir hataydı. Ben de çok hakaret gördüm, ama ben dik durdum, cevabını verdim. O cevap vermedi. O hep affetti. Keşke zamanında sesini yükseltseydi baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi. Siyasetçi yanlış yapabilir.”

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