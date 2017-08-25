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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Muhammet Bozdağ da ihraç edildi

25 Ağustos 2017, Cuma 17:58
Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı iken kızak görev olan müşavirliğe atanan Dr. Muhammet Bozdağ son çıkan KHK ‘da ihraç edildi.

Meclis Başkanı Kahraman, Bozdağ hakkında, görev değişikliğini tebliğ ederken, bu değişikliğin Gülen Hareketi ile ilgisi olmadığına dair nezaket yazısı yazmıştı.

Meclis Başkanı tarafından, kendisi hakkında Gülen Hareketi ile ilgisi olmadığına dair nitelendirmede bulunan üst düzey bürokratın KHK ile Gülen Hareketi  ile iltisaklı görülerek ihraç edilmesi şaşkınlık oluşturdu. 

Etiketler: muhammed bozdağ
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  • ahmed said

    26.08.2017 08:15:16

    90 lı yıllarda memleketi kasıp kavuran, hele hele müslümanları ve müslümanlığı Anadoluda yok etme gayesi ile yapılan 28 şubat darbesinin acıları, yıkımı hala hafızalarda yerini korurken,on yıllar geçmesine ,ve siyasal islamcılar idarede olmalarına rağmen darbe failleri de ortada iken ve darbemiz 1000 yıl devam edecek derlerken faillerinin hiçbiri ceza giymemesi ve şuurluca siyasal islamcılar tarafından dile getirilmemeleri bana çok şeyler hatırlatıyor.Demek amaç farklıdır.destek veren çakma nurculara duyrulur.tüm gücü elinde bulunduranlar fetö darbecileri için;yıl sonuna kadar cezalarını alacaklar derken 28 şubatçılar için ne düşünüyorlardır acaba.Bunaldık ya Rab kurtar münafıklardan bu millet-i islamiyeyi

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