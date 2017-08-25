Muhammet Bozdağ da ihraç edildi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı iken kızak görev olan müşavirliğe atanan Dr. Muhammet Bozdağ son çıkan KHK ‘da ihraç edildi.

Meclis Başkanı Kahraman, Bozdağ hakkında, görev değişikliğini tebliğ ederken, bu değişikliğin Gülen Hareketi ile ilgisi olmadığına dair nezaket yazısı yazmıştı. Meclis Başkanı tarafından, kendisi hakkında Gülen Hareketi ile ilgisi olmadığına dair nitelendirmede bulunan üst düzey bürokratın KHK ile Gülen Hareketi ile iltisaklı görülerek ihraç edilmesi şaşkınlık oluşturdu.

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