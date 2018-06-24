Muharrem İnce Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi

Muharrem İnce twitter hesabı üzeerinden yaptığı açıklamalarda Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını söyledi. Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli verdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı’nın verilerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüksek gösterilmesinin ardından twitter hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin.” dedi. Ayrıca muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Adil Seçim Platformu, televizyon ekranlarında yayınlanan sonuçların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Platform, Twitter hesabı üzerinden attığı mesajda, verilerin manipüle edildiğini öne sürdü. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 1576

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.