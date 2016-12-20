Muhtar açıkladı: Saldırganın ailesi 3 yıl kaçak oturmuş

Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin Söke'de 3 yıl boyunca adres kaydı yaptırmadan ikamet ettiği ortaya çıktı.

Altıntaş'ın gözaltına alınan babası İsrafil, anne Hamidiye ve kardeşi Seher Altıntaş'ın Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nden Çeltikçi Mahallesi'ne 2 ay önce geldiği açıklamalarını yalanlayan Sarıkemer Muhtarı Mehmet Dalma, "Aile, bizim mahallemizde yaşamadı. Bu aile burada hiç ikamet etmedi. Sarıkemer'ın adının bu tür olaylara karışması bizleri üzüyor" dedi.

3 YILIN ARDINDAN 2 AY ÖNCE KAYIT YAPTIRMIŞLAR

Çeltikçi Mahalle Muhtarı Önder Aşçı ise kendisine 2 ay önce kayıt yaptıran Altıntaş ailesinin, Sarıkemer'den geldiğini duyduğunu ifade ederek, "Aile 3 yıl önce Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi 33/7 adresinde daire satın almış. O tarihten beri orada yaşadıklarını öğrendik. Bana 2 ay önce kayıt yaptırdılar" diye konuştu.