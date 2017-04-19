"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Mühürsüz oy skandalı büyüyor

19 Nisan 2017, Çarşamba
16 Nisan’da yapılan Anayasa Değişikliği’ne yönelik tartışmalar artarak devam ediyor. Birçok şaibeli durumun söz konusu olduğu oylama için YSK çelişkili açıklamalar yaparken, çok sayıda uzman referandumun iptal edilmesi çağrısını yapıyor.

16 Nisan’da yapılan Anayasa Değişikliği’ne yönelik tartışmalar artarak devam ediyor. Birçok şaibeli durumun söz konusu olduğu oylama için YSK çelişkili açıklamalar yaparken, çok sayıda uzman referandumun iptal edilmesi çağrısı yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Eski Başkanı Muammer Aydın YSK’nın mühürsüz oyların kabul edilmesi kararına tepki gösterdi. Aydın yasanın çok açık olduğunu belirterek “Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının iptal edilmesi gerektiğini” söylerken, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, ‘Hayır’ oylarının gasp edildiğini belirterek, “YSK, hem kendi yasasını, hem Seçim Kanunu’nu, hem de Anayasa’yı ihlal etmiştir” ifadesini kullandı. AGİT’in Avusturyalı üyesi Alev Korun, Pazar günü gerçekleştirilen referandumda kural dışı uygulamaların sonucu 2.5 milyon oyun şaibeli olduğunu savundu. Korun, “2.5 milyon oyla oynanmış olabileceğine dair şüphe var” dedi.

‘Hayır’ oyları gasp edildi

Eski İçişleri Bakanı Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, ‘Hayır’ oylarının gasp edildiğini belirterek, “YSK, hem kendi yasasını, hem Seçim Kanunu’nu, hem de Anayasa’yı ihlal etmiştir” ifadesini kullandı. Yeniçağ gazetesindeki habere göre, Tantan “YSK’yı bu şekilde karar vermeye mecbur kılan tutsaklık nedir? YSK’yı oluşturan heyetin Türk kamuoyunu aydınlatması gerekmektedir. Açık ve net bir şekilde görülmüştür ki, Türkiye’de, Türkiye’nin bölünmesini istemeyen, demokratik ve hukuk zemininde ülkenin ilerlemesini sağlamak isteyen halkın, bir araya geldiği ve yüzde 57’ye varan bir ‘Hayır’ oyu bizzat YSK eliyle gasp edildiği ortaya çıkmıştır. Çok acı bir gerçektir” değerlendirmesini yaptı.

YSK’nın da katkılarıyla zoraki bir ‘Evet’ oluşturuldu

Tantan, şöyle devam etti: “Bir gerçek vardır ki, Türkiye’deki siyasetin artık sorgulanabilir olduğu, Türkiye’nin nitelikli, kimlikli, vatanperver, milli şuurla yoğrulmuş insanların bir araya gelerek, Türkiye’yi hukuk zemininde yeniden inşa etmek üzere bir araya gelmelerinin elzem ve kaçınılmaz olduğu da ortaya çıkmıştır. Artık 15 yıllık iktidarın kirliliği ve kimliksizliği yurtiçinde ve yurtdışında sorgulanabilir bir konumdadır. Bütün yalanları, aldatmaları hepsi birer birer dökülmektedir.”Türkiye’yi iç ve dış savaşla karşı karşıya bırakan bu siyasi zihniyetin Türkiye için en büyük tehdit olduğu meydandadır. Halkın bu referandum sürecinde yan yana gelmesinin ve bu iktidarın kirliliğine ve kimliksizliğine ‘Dur’ demesinin YSK tarafından gasp edilmesi kabul edilemez. Referandum sonuçları aslında yüzde 53-57 ‘Hayır’ önde. ‘Evet’ oyları düşük. Ancak YSK’nın da katkılarıyla zoraki bir ‘Evet’ oluşturulmuştur. 

Eski Başkan Aydın: İptal edilmeli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Eski Başkanı Muammer Aydın YSK’nın mühürsüz oyların kabul edilmesi kararına tepki gösterdi. Aydın ‘Yasanın çok açık olduğunu’ belirterek “Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının iptal edilmesi gerektiğini” söyledi. Muammer Aydın “Yasa hükmü açık. Oy kullanılan zarfların üzerinde ilçe seçim kurulu kararı olması lâzım. Oy pusulalarında da sandık kurulu mührü olmalıdır. Hiç mühürsüz zarf ve oy pusulaları geçersizdir. Yasada bu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Bu konuda tartışma anlamsızdır. Mühürsüz oyların iptal edilmesi yasa gereğidir” dedi.

2.5 milyon oy şaibeli

Avrupa Konseyi gözlem heyetinin Avusturyalı üyesi Alev Korun, Pazar günü gerçekleştirilen referandumda kural dışı uygulamaların sonucu değiştirmiş olabileceğini belirtti. AGİT’in Avusturyalı üyesi Alev Korun, 2.5 milyon oyun şaibeli olduğunu savundu. Mühürsüz zarf tartışmasını aktaran Korun, “2.5 milyon oyla oynanmış olabileceğine dair şüphe var” dedi. ORF Radyosu’na konuşan Korun, “Bunun sebebi, kanunların sadece resmî zarflara izin vermesi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu, yasaya aykırı biçimde, resmî mührü olmayan zarfları kabul etti” dedi. Avrupa Birliği üyelik süreci bağlamında Türkiye’deki seçimlere gözlemci gönderen AGİT, dün düzenlediği basın toplantısında referandum sürecinin demokratik standartların altında kaldığı tesbitinde bulunmuştu.

 

Etiketler: ysk, referandum
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    50. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Erdoğan'ı, referandum sonuçlarının onayı için aramadı

    Eşi görülmemiş referandum

    Mühürsüz oy skandalı büyüyor

    Yurtdışındakiler geçersiz sayıldı

    İndirim bunun neresinde?

    Sadece yaşamak istiyorlar

    961 sandıktaki mühürsüz oyların tamamı ‘Evet’ çıktı

    Ağrı'da terör saldırısı: 1 şehit

    AP Başkanı'ndan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

    OHAL 3 ay daha uzatıldı

    DİSK gerçek işsiz sayısını açıkladı: 7 milyon

    YSK, "mühürsüz oy" kararının gerekçesini açıkladı

    Yüzlerce kişi YSK'ya 'bireysel itiraz'da bulundu

    Cumhuriyet gazetesi hakkındaki iddianame kabul edildi

    Tunceli'deki helikopter kazasında 12 kişi şehit oldu

    Bu seçimi tanımıyoruz, seçim tekrarlanmalıdır

    Avrupa Komisyonu'ndan flaş Türkiye açıklaması: Kırmızı çizgilerin en kırmızısı...

    Ve 'Lale Festivali' başladı: Bahardaki haşir nümunelerine dikkat lâzımdır...

    Fitch'ten 'referandum' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eşi görülmemiş referandum
    Genel

    Mühürsüz oy skandalı büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AGİT’in tesbitleri ve...
    Genel

    Yurtdışındakiler geçersiz sayıldı
    Mağdur Kürsüsü

    Beş aydır tutuklu
    Genel

    Yağmur altında katreler adedince duâ
    Ali FERŞADOĞLU

    Referandumun ardından
    Cevher İLHAN

    Skandal garabetle meşrûiyet krizi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kafkaslar’da savaş, işgal...
    Adnan NACİR

    Atı alan, Üsküdar’ı geçti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.