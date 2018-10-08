Mültecilerin geri dönmesi mümkün görünmüyor

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ile Gazeteciler Cemiyeti’nce “Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi” kapsamında yapılan toplantıda, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri yönündeki beklentilerin mümkün görünmediği belirtildi.

İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye’deki farklı hukuki tanımlamalara rağmen, zulüm ve şiddet yüzünden göçle Türkiye’ye gelen Suriyelilere ‘mülteci’ denilmesinde sakınca olmadığını söyledi. Gazete Vatan’ın haberine göre, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan ise Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin ‘geri döneceği’ yönündeki beklentinin yapılan saha araştırmalarına göre ‘pek mümkün görünmediğini’ vurguladı; “Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 350 bini aştı. Günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. 2019’da ülkemizde yaklaşık 140 bin Suriyeli bebek doğacağı tahmin ediliyor. Sadece yüzde 15’i kayıt altında olan 1 milyondan fazla Suriyeli Türkiye’de çalışıyor. 600 binden fazla çocuk okula gidiyor.”

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