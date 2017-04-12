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12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Murat Ülker referandum kararını açıkladı

12 Nisan 2017, Çarşamba 09:25
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 16 Nisan'da yapılacak referandum için Twitter hesabından mesaj paylaştı. Ülker mesajında, "1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" diye yazdı.

Murat Ülker referandum kararını Twitter'dan açıkladı. Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın, Ülker grubunun ürettiği 'Evet yağ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alıntılayarak cevap verdi.

Murat Ülker referandum kararını Twitter'dan açıkladı İşadamı mesajında, "1974'ten bu yana aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" ifadelerini kullandı.

Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi vatandaşlardan yoğun eleştiri almış ve günlerce konuşulmuştu. "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" mesajı ile başlayan Ülker'in reklam filmi, 'darbeyi çağrıştırdığı' iddialarına gelen tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise kendilerine 'kumpas' kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırttı ve reklam şirketi ile yollarını ayırdı.

Etiketler: murat ülker
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  • HÜSEYİN İLHAN

    12.04.2017 10:43:40

    Reklam filmi üzerinden baskı altında olan bir işadamı napsın.Malarına çökmelerine yolmu versin.Esas sandıkta kullanacağı oydur.O nuda rabbimizle ancak kendi bilir.BASKI altında bir açıklama olarak bakmak lazım.

  • Toygar

    12.04.2017 09:41:58

    Daha haberin başlığını görür görmez ne diyeceğini bildim. Müneccim değilim. 1-Hayır dese niye-nasıl açıklasın? 2-Hayır'ı bu ölçekte yatırımları olan birisinin demesi mümkün değil. 3-Hayır diyen iş adamları yok mu, var! 4-Bu niye demiyor o zaman? 5- Ne bileyim ben, ona sor! :)

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