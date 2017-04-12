Murat Ülker referandum kararını açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 16 Nisan'da yapılacak referandum için Twitter hesabından mesaj paylaştı. Ülker mesajında, "1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" diye yazdı.

Murat Ülker referandum kararını Twitter'dan açıkladı. Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın, Ülker grubunun ürettiği 'Evet yağ' kutusu ile 'Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?' notuna alıntılayarak cevap verdi. Murat Ülker referandum kararını Twitter'dan açıkladı İşadamı mesajında, "1974'ten bu yana aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim" ifadelerini kullandı. Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi vatandaşlardan yoğun eleştiri almış ve günlerce konuşulmuştu. "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" mesajı ile başlayan Ülker'in reklam filmi, 'darbeyi çağrıştırdığı' iddialarına gelen tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise kendilerine 'kumpas' kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırttı ve reklam şirketi ile yollarını ayırdı.

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