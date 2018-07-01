Muş’ta sayım bitmiyor

Muş’ta AKP’nin yaptığı itirazla başlanan oy sayım işleminden sonuç alınamaması üzerine merkez ilçe oylarının yeniden sayımı için yapılan başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

AKP’nin Muş’ta seçim sonuçlarına yaptığı itirazın İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından başlayan sayım Korkut, Varto, Malazgirt ve Hasköy’de tamamlanırken, Bulanık’ta şimdiye kadar 123 sandık sayıldı, 29 sandığın sayımının da tamamlanması bekleniyor. Sayımı tamamlanan Hasköy’de AKP’nin 12, HDP’nin 4 oyu eksildiği, Korkut’ta AKP’nin 2, HDP’nin 18 oyunun eksildiği, Varto’da AKP’nin 4 oyu artarken HDP’nin 29 oyu eksildi, Malazgirt’te AKP’nin 3, HDP’nin 21 oyu eksildi. Bulanık ilçesinde ise oy sayım işlemi devam ediyor. Şimdiye kadar sayımı tamamlanan sandıklardan çıkan sonucun değişiklik sağlamaması üzerine AKP bu kez daha önce sadece geçersiz oyların sayımının yapıldığı merkez ilçenin bütün oylarının sayılması için İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

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