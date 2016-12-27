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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Museviler, Hanuka Bayramı'nı kutladı

27 Aralık 2016, Salı 20:30
Türkiye'de yaşayan Museviler, Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda gerçekleştirilen programa gelenler detaylı üst aramasından geçirilerek içeri alındı. Hanuka’nın kısa bir tanıtım filminin gösterimiyle başlayan program, şarkı ve İbranice ilahilerle devam etti.

Davetliler, programın düzenlediği bölüme birlikte giriş yapan Türkiye Musevileri Dini Lideri İsak Haleva ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı ayakta karşıladı.

Belediye Başkanı Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Musevilerin 500. Yıl Vakfı olarak 24 yıldır güzel hizmetler verdiğini belirterek, "Hepimizin ortak vatanı Türkiye için birlikte çalışıyoruz. Bu aziz topraklar, hepimizin ellerinde yükselecektir." dedi.

Türkiye'deki Musevilerin, kendilerine kucak açan, toprağını bölüşen Türk milletine olan vefalarının takdire şayan olduğunu dile getiren Demircan, "Bu kıymet bilir tavrınız, her daim takdirle karşılanmıştır ve bu tavır bâki kalacaktır. 500. Yıl Vakfı, yola 113 kişiyle çıktı. Bugün bereketli bir bahçeye dönüştü. O bir avuç insanı bir araya getiren akla, sağduyuya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hep birlikte inşa edilen bu kardeşlik ikliminin ilelebet süreceğini aktaran Demircan, şöyle devam etti: 

"Bayramlar; yaşatmakla mükellef olduğumuz kültürlerimizin birer nişanıdır. Kederde birlik olduğumuz gibi, sevinçte de bir araya geldiğimiz nadide günlerdir. Farklılıklarımız güzelliğimizdir. Tanışmamız, kaynaşmamız için, bizlere sunulmuş birer fırsattır."

İsak Haleva ise bayramın, sevgi, barış ve kardeşliğe ilham vermesini ve geleceği aydınlatmaya vesile olmasını dileyerek, "Burada hep birlikte olmanın heyecanı ve onurunu sizlerle paylaşmayı, mutlu bir olay olarak değerlendirdiğimi ifade etmek isterim. İyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. En geniş anlamıyla sevgi, barış ve kardeşlik ilham edeceğine, yakacağımız bu mumların ruhlarımızı ve geleceğimizi aydınlatmasını temenni ediyorum. Ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi için hepimizin Tanrısına niyazda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Haleva ve Demircan, 9 kollu şamdanın 4 koluna yerleştirilmiş mumları yaktı.

AA

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