MÜSİAD: AB ile ilişkiler kurban edilmesin

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin AB’ye üye olma isteğinde ve kararlılığında artış olduğunu söyledi. Kaan, “Avrupa’yla kurduğumuz güçlü ticaret ağı, hiçbir konuya kurban edilmemeli” ifadesini kullandı.
Kaan, MÜ-SİAD’da ilk kez gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Dış Ticaret Müşavirleri toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’nin AB’ye üye olma isteğinde ve kararlılığında her zaman artış olduğunu, fakat AB tarafında maalesef aynı tutumun söz konusu olmadığını söyledi. AB’nin tavrının başından bu yana bir dalgalanmada seyrettiğini bildiren Kaan,
“Bu seyir, özellikle son birkaç yılda Türkiye’nin kaderiymiş gibi bize kabul ettirilmeye çalışıldı. Taralar arasındaki siyasi çekişmelere de dikkat çekmek istiyorum. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini önemseyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Defaatle ifade ettiğimiz gibi, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var. AB ile Türkiye’nin ilişkilerinin iyi olması, aynı zamanda AB’nin Körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere açılması anlamına gelir. AB’nin Türkiye’den vazgeçmemesi gerekiyor” diye konuştu.
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