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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun, birleşelim

03 Haziran 2018, Pazar 00:37
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bu zorlu seçim yarışında meselemiz Türkiye olsun, birleşelim. Meselemiz Türkiye ise aramızdaki bazı farklılıkların önemi yavaş yavaş kaybolur." dedi.

Kaan, MÜSİAD Sivas Şubesince bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 86, yurt dışında 74 ülkede iş dünyasına ve Türkiye'ye katkı sunduklarını, güçlenerek büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin barındırdığı güçlü potansiyeli, sahip olduğu değerleri dünyaya anlatmaya kararlı olduklarını vurgulayan Kaan, ülkeye değer katabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını çünkü güçlü Türkiye'ye inandıklarını belirtti.

Kaan, helal lokmayı, helal kazancı hayatın her alanına yaymak için çabaladıklarını dile getirerek, bu amaçla MÜSİAD olarak faizsiz ortak iş modelleri geliştirdiklerini ifade etti.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı ile gayrimenkul yatırımlarından elde edilen geliri, yatırımcılarla paylaşmayı sağlayan bir modeli hayata geçirdiklerini anlatan Kaan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, hayata geçirmek üzere önemli bir merhale kat ettiğimiz girişim sermayesi fonu ile büyüme potansiyeli olan girişimleri veya işletmeleri, ortaklık yoluyla finanse eden bir model ortaya koyuyoruz. Tarımsal yatırım fonu ile yeni bir tarım iş modeli oluşturuyoruz. Ayrıca küçük sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri, bir alternatifle buluşturmayı amaçladığımız, yoğun ve titiz çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz orta ölçekli sanayi bölgeleri projesini çok yakında hayata geçiriyoruz. Bu proje 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. Biz, çalışmanın gücüne ve hep birlikte büyümeye inanıyoruz. Sermayenin çoğalması ancak gelirlerin birikmesiyle mümkündür."

24 Haziran'da yapılacak seçimler

Kaan, Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girdiğine de değinerek, "Erken seçimin, iş dünyamız ve ülkemiz için son derece doğru bir karar olduğu kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası istikrar, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyar ancak bu koşullarda önünü görebilir ve yatırımlarını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilir. İstikrar da ancak ve ancak güçlü bir siyasi irade, güçlü bir iktidarla mümkün kılınabilmektedir." şeklinde konuştu.

Erken seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Kaan, şöyle devam etti:

"Bu zorlu seçim yarışında meselemiz Türkiye olsun, birleşelim. Meselemiz Türkiye ise aramızdaki bazı farklılıkların önemi yavaş yavaş kaybolur. Meselemiz Türkiye ise kimin ne kadar önce yedi tepeli şehre geldiği önemini kaybeder. Meselemiz Türkiye ise hangi pencereden bakarsak bakalım gördüğümüz şey aynı olur. Meselemiz Türkiye ise İstanbullu ve taşralı ayrımı ortadan kalkar. Diyoruz ki meselemiz Türkiye ise istihdamından eğitimine, üretiminden bölüşümüne, lobiciliğinden tanıtımına kadar varız ve dost ile dost, düşmanına karşı tek yürek düşman olmaya hazırız. Meselemiz Türkiye ise öğünlerimizde Arakan'a, Afrin'e, Afrika'ya Filistin'e de yer açmaya hazırız. Meselemiz Türkiye ise Türkiye'nin hamiliğine inanan güvenen tüm mazlum coğrafyalara gücümüz yettiğince uzanmaya hazırız. Meselemiz Türkiye ise bir olmaya, birlik olmaya hazırız."

Konuşmanın ardından MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Mustafa Coşkun, Kaan'a tablo hediye etti.

İftara, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve çok sayıda iş adamı katıldı.

AA

Etiketler: müsiad, iftar, seçim
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