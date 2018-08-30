MÜSİAD’tan AB’ye destek açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Hükümetimizin AB’ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik sergilediği iradeyi oldukça olumlu karşılıyor, MÜSİAD olarak ilişkilerin geliştirilmesi noktasında devletimize destek olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

MÜSİAD olarak başta, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Belçika olmak üzere Avrupa’nın en önemli merkezlerindeki teşkilât ağıyla, Türkiye ile AB arasındaki siyasî ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Kaan, şöyle devam etti; “Ağustos ayı başından beri ABD tarafından Türkiye ekonomisini hedef alan hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı, Avrupalı siyasî aktörler tarafından ülkemiz lehine yapılan açıklamaların olumlu içeriğini, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların bertaraf edilmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”