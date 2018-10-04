Din görevlilerine seslenen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz “Müslüman’ın hâl dili her şeye yeter, lÂf söylemesine gerek yok” diyerek temsiliyetin önemine dikkat çekti ve Müslümanlara ‘dürüstlük’ çağrısında bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen bir programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz camilerin fonksiyonuna dikkat çekti ve önemli hatırlatmalarda bulundu. Kadınların ve çocukların camideki yerine değinerek görevlilere uyarda bulunan Yılmaz ‘hâl diliniz her şeye yetsin’ dedi. Din görevlilerinin anlam ve öneminin büyük olduğunu da konuşmasında dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Dini anlatmanı en güzel yolu insanın iyi Müslüman olmasıdır. Lâf söylemesine gerek yok. Oturmasından kalkmasına, konuşmasına insan ilişkilerine varıncaya kadar kendine güvenen, inandığı ve taşıdığı değerin farkında olan insana ‘şöyle ol, böyle ol’ demeye gerek yok. İnsanlar, zaten onu görünce ‘Müslüman böyle olmalı, dindar insan budur’ demeli. Din görevlileri bu tarifin içerisini iyi doldurmalı. Söylemler güzel eyvallah, ama bu söylemlerin içerisini eylemlerimizle davranışlarımızla tavırlarımızla ahlâkımızla doldurmamız lâzım. Din görevlileri insanları soğutmamalı. Din görevlileri daha gönüllülükle daha adanmışlıkla bu işi yaptıkça çok güzel sonuçlar elde ediyor. Gençleri etrafında doldurmuş, cemaatiyle sarmaş dolaş olmuş, 24 saat kapısı onlara açık olan arkadaşlarımız var. Din gönüllülüğü bir peygamber, mirasıdır. Buna sahip olmak da büyük bir onur demektir.”

Çocuk sesi caminin süsüdür

Gençlerle sabah namazlarında buluşma faaliyetine bu hafta yeniden başlanacağı müjdesini veren Yılmaz, ilçe müftülerinin de buluşmalara katılacağını söyledi. Gençleri camilerde cemaatle buluşturmaların onlarda bir aidiyet bilinci oluşturulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: “Camilerin, çocukların geldiklerinde huzur bulacağı, mutlu olacağı yerler olmasını önemsiyoruz. Bizim insanlarımızda çocukların camide görünmesi noktasında bir eksiklik var. Bazı insanlar, camide çocuk seni duymak istemiyor. Çocuk sesi caminin süsüdür. Çocuk sesleri caminin bereketini arttırır. Peygamberimizin (asm) bize öğrettiği usul ve üslup ‘camide çocuklarımız olsun, oraya neşe katsınlar’ şeklindedir.”

Camilerimiz kadınlara her zaman açık

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz konuşmasında, kadınların camiye gelmek istemeleri durumunda buna kimsenin engel olmaması gerektiğini ve camilerin kadınlara her zaman açık olduğunu belirterek, “Onları itip kakmak ‘Siz çıkın dışarı Cumada ne işiniz var?’ demek onları gücendirmektir. Camiden kadını ve çocuğu uzak tutmak camiye de bir haksızlık. Kadın, çocuk camiyle buluşmuyorsa siz camiyi kime emanet edeceksiniz. Kadın, camiyi sevecek ve bilecek ki çocuğuna camiyi öğretsin.” dedi.