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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mustafa Asım Köksal rahmetle yad ediliyor...

28 Kasım 2018, Çarşamba 10:01
Şair, mutasavvıf ve ilim adamı Mustafa Asım Köksal vefatının 10'uncu yılında anılıyor.

Asım Köksal'ın hak ve hakikat davasına ömrünü adayan bir ilim adamı olduğuna dikkat çekilirken, geride bıraktığı esererinin önemi de hatırlatılıyor.

Köksal'ın torunu Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal, daha önce düzenlenen bir programda dedesini şöyle anlatmıştı: "Resulullah'tan bahsettiğinde çok vakur bir ifadeye bürünürdü. Onun ahlakıyla ahlaklanmış olup daima güler yüzlü ve hoşsohbet idi. 'İslam Tarihi'ni yazdığı 20 sene boyunca sabah namazından yatsı namazına kadar, zaruri ihtiyaçları hariç hiçbir mola vermeksizin eserinin yazımını sürdürdü. Bütün kitaplarını kendisi daktilo ederdi. Yardımcısı ve asistanı yoktu."

Mustafa Asım Köksal kimdir?

İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal, 5 Eylül 1913'de Develi'de doğru. 28 Kasım 1998'de Ankara'da vefat etti. 31 yıl boyunca Diyanet İşler Başkanlığı’nda çalıştı.

1933 yılına kadar Kayseri Ulemasından Develi Müftüsü İzzet Efendi'den medrese usulüne göre ”Mukaddimat-ı Ulum” (ilimlere giriş) eğitimi aldı. 1927’de Safahat’tan etkilenerek dini manzumeler yazmaya başladı. 1933 yılında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memurluğa başladı; bu kurumda 31 yıl çalıştı. 

1936’da Mehmet Akif’in Mısır’dan döndükten sonra İslam peygamberinin hayatı üzerine bir eser yazmak isteğini gerçekleştiremeden ölmesi üzerine onun bu isteğini yerine getirmek üzere “Peygamberimiz” adlı eseri yazdı; eser, 1944’te yayımlandı.

1964 senesinde 'İslâm Tarihi' adlı eserini yazabilmek için emekli oldu. 34 yıl boyunca eserleri üzerinde çalıştı. İslam Tarihi kitabı Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulunun kararı ve teklifi ile 1983 yılında Siret'ün-Nebî Yarışmasına katıldı. Eser, “9. Milletlerarası Siret Kongresi”’nde birinci geldi. Türkiye Yazarlar Birliği, kendini 1995 yılının kültür adamı seçti. 1998 yılında Ankara’da hakkın rahmetine kavuştu. Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semt mezarlığına defnedildi.

AA

Etiketler: mustafa asım köksal
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