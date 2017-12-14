Mustafa Tuna, Melih Gökçek’in ASKi müdürünü geceyarısı görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’in ekibini değiştirme operasyonuna devam ediyor.

Mustafa Tuna, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu’nu dün gece görevden aldı. Gökcek Tahiroğlu’nu geçen yıl bu göreve atamıştı. Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi. 3 milyar lira bütçe kullanan ASKİ belediyenin en önemli kurumlarından biri. Kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağı konuşuluyor.

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.