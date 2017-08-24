Mutlu ağlayarak savunma yaptı... Çapkın: Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorun

Darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, mahkemedeki savunması sırasında ağlayarak “15 Temmuz darbesi gerçekleşmiş olsaydı, beni Silivri’ye bu yapı kapatacaktı. Ne İsa’ya ne Musa’ya yaranabildim” dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık ve yakınları katıldı. Avukatların yer aldığı duruşmada, eski İstanbul Valisi Mutlu savunma yapıyor. CNN Türk’ün haberine göre, Mutlu savunması sırasında 10 yıl boyunca Güneydoğu’da görev yaptığını, bombaların patladığı sırada çocuklarının korktuğunu anlattı. Mutlu bunları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de savunma yapan Mutlu, “15 Temmuz darbesi gerçekleşmiş olsaydı, beni Silivri’ye bu yapı kapatacaktı. Ne İsa’ya ne Musa’ya yaranabildim” ifadelerini kullandı.

Çapkın: Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorun

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tutuklu yargılandığı dâvâda Gülen Hareketi mensubu olmadığını söylerken “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorsunlar, ‘FETÖ’cü’ derse savunma yapmayacağım” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılaması bugün başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmada Eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın savunmasını tamamladı. Çapkın, “Dört buçuk yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana çalıştım. FETÖ’cü olup olmadığımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorsunlar. Eğer FETÖ’cü derse savunma yapmayı bırakacağım. 1984 yılından beri beni kim hangi göreve getirmiş bellidir. Şükür hepsi yaşıyor. Tanık olarak dinlenebilirler” dedi.