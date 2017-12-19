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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

19 Aralık 2017, Salı 18:15
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Gülen Hareketinin "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 sanık tahliye edildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

Aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Hüseyin Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına  karar verdi. Tahliyesine karar verilen diğer 3 sanık hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Oy çokluğuyla alınan kararda, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü  Hüseyin Çapkın'ın aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık getirildi. Duruşmada  savcı Uğur Yaşar Güngör ara mütalaasını bildirdi. Savcı mütalaasında, sanıkların 15 Temmuz darbe teşebbüsü faaliyetleri içerisinde olduklarına, bu suçların failleriyle irtibatlarına veya bu suçlara iştiraklerine dair soyut değerlendirme dışında herhangi bir anlatıma rastlanmadığını belirtti.

4 SANIĞA TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Mütalaada, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak sanıklar eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü  Hüseyin Çapkın, Feyzullah Özcan ve Haluk Nadir'in tahliyeleri talep edildi. Diğer tutuklu sanıklar Fatih Şahin, Murteza balcı, Erdal Çakır, Nurullah Çakır ve Yusuf Yavaşcan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaada, sanıklar Necmettin Kalkan ve Yılmaz Kurt hakkındaki değerlendirme ise mahkemenin takdirine bırakıldı. 

HÜSEYİN ÇAPKIN'A TAHLİYE VE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti yaklaşık bir saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanıklar eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve Eski Mülkiye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt'un tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Hüseyin Çapkın hakkında ev hapsi kararı da veren heyet, diğer sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Çapkın'ın tahliyesi kararına mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğu belirtildi. 

HÜSEYİN AVNİ MUTLU'NUN TUTUKLULUĞU DEVAM

Öte yandan sanıklardan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Üye hakimlerden birinin Mutlu'nun tutukluluğunun devamı kararına karşı muhalefet şerhi koyduğu da belirtildi. Firari sanık Abdülkadir Demir'in dosyasının ayrılmasına da hükmeden heyet, mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 8 Şubat'a bırakıldı. 

DHA

Etiketler: mutlu, çapkın
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