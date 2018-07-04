Muvazzaf askerler gözaltına alındı

Çanakkale'de, Gülen Hareketinin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gülen Hareketinin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan Gülen Hareketi üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç askerin yakalanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çanakkale'de 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için dün operasyon başlatılmıştı. AA

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