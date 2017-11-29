Muvazzaf askerlere büyük operasyon: 360 gözaltı kararı var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 333'ü asker, 27'si sivil olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Gülen Hareketinin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda elde edilen yeni deliller doğrultusunda 333'ü asker, 27'si sivil 360 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen askerlerden 216'sının muvazzaf olduğu öğrenildi.
Operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalama işlemleri devam ediyor.
AA